Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a çevrildi

Küresel piyasalarda ABD ve Çin kaynaklı endişeler, varlık fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor.



Dün açıklamalarda bulunan Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin farklı düşünceleri olduğu dikkati çekerken, Çin'de hükümetin piyasayı destekleyici söylemleri de satış baskısını yumuşatmada etkili olamadı.



Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, para politikasına yönelik muhtemelen yeterince adım attıklarını belirterek, ABD'nin bu yıl faiz oranlarını aynı seviyede tutacağını düşündüğünü bildirdi.



Gelecek yıl enflasyon düşerse faiz oranlarını azaltabileceklerini aktaran Harker, enflasyon daha hızlı düşerse faiz oranlarının daha erken indirilebileceğini ifade etti.



Buna karşın Boston Fed Başkanı Susan Collins ise Fed'in yapacak daha çok işi olduğunu, sabırlı ve kararlı olması gerektiğini vurgulayarak, daha fazla faiz artışının mümkün olduğunu dile getirdi.



Analistler, bugün Powell'ın yapacağı açıklamaların gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları vermesinin beklendiğini ifade ederek, konuşmadan alınan mesajların piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü kaydetti.



Ülkede açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, dayanıklı mal siparişleri yüzde 5,2 gerileyerek beklentilerden fazla azaldı. Buna karşın haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 230 binle öngörülerden daha düşük bir seviyede gerçekleşti.



Analistler, istihdam piyasasının hala sıkı olmasının Fed'in politika alanını daralttığını belirterek, buna karşın özellikle konut piyasasındaki yavaşlamanın yakından takip edildiğini bildirdi.



Dün tahvil piyasalarında iki günlük alıcılı eğilimin ardından satış baskısı tekrar öne çıkarken, altının ons fiyatı 1.913 dolarda dengelendi.



Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 1,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.



AVRUPA'DA LAGARDE'IN MESAJLARI TAKİP EDİLECEK



Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Jackson Hole'de yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.



Analistler, ECB'nin gelecek dönem politikalarına yönelik öngörülerin resesyon ve enflasyon ikilemiyle gittikçe belirsizleştiğini ifade ederek, Lagarde'ın mesajlarının Avrupa borsaları için yön tayin edici olabileceğini söyledi.



Bir süredir resesyon riskinin yükseldiği bölgede bugün Almanya'da açıklanan verilere göre, GSYH, yılın ikinci çeyreğinde beklentilere paralel yıllık bazda yüzde 0,6 daraldı.



Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,68 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.



ASYA'DA ÇİN BELİRSİZLİĞİ



Asya piyasalarında Çin kaynaklı belirsizlikler varlığını sürdürmeye devam ederken, Powell'ın mesajları öncesi bölgede risk iştahının düşük seyrettiği görülüyor.



Çin'de hükümetin destekleyici adımları atacağını belirtmesine karşın piyasalarda satış baskısı azalmazken, Japonya'da enflasyonun yeniden gerileme eğilimine girmesi bölgede resesyon riskini artırdı.



Buna göre, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta yüzde 2,9 artarak beklentilerin altında kaldı.



Analistler, bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin günden güne güçlenmesinin pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kaybetti.

