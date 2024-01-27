Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında

Analistler, söz konusu durumun piyasalarda belirsizliği artırmasına karşın, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına yönelik işaretlerin şirketlerin finansal sonuçlarını olumlu etkilemesi nedeniyle pay piyasalarında yükseliş eğiliminin devam ettiğini aktardı.



ABD'de enflasyonun hız kesmesine karşın ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyaller ekonomide "yumuşak iniş" ihtimallerini artırdı.



29 Ocak ile başlayan haftada pazartesi günü Dallas Fed imalat aktivite endeksi, salı günü CB tüketici güven endeksi, çarşamba günü Fed'in faiz kararı ile ADP istihdam raporu, cuma günü tarım dışı istihdam ile işsizlik oranı verileri açıklanacak.



AVRUPA'DA ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR



Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen hafta üç temel politika faizini de sabit bıraktı.



ECB Başkanı Christine Lagarde toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ECB'nin Yönetim Konseyinde faiz indirimlerini konuşmak için "erken olduğu" konusunda fikir birliği olduğunu belirtti.



Kısa vadeli ekonomik göstergelerin zayıf kaldığını ifade eden Lagarde, ekonomide orta vadede bir iyileşme görüleceğini ve ekonominin en önemli yansıması olan iş gücü piyasasının da oldukça güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.



Lagarde, Euro Bölgesi'nde enflasyon oranlarındaki genel düşüş eğiliminin sürdüğünü, kısıtlayıcı para politikasının reel ekonomi üzerinde kapsamlı bir etki oluşturmaya devam ettiğini anlattı.



Analistler, ECB'nin ilk faiz indirimine yüzde 64 ihtimalle nisanda başlayabileceğinin öngörüldüğünü belirterek, bölge genelinde açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin toparlanmaya işaret ettiğini ancak hala daralmanın sürdüğünü aktardı.



Gelecek hafta salı günü Euro Bölgesi'nde 4.çeyrek GSYH, çarşamba günü Almanya'da TÜFE, perşembe günü Euro Bölgesi TÜFE ile BoE'nin faiz kararı takip edilecek.



İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise para piyasalarında, şubat ve mart toplantılarında politika faizini değiştirmeyeceği ancak mayısta yüzde 60 ihtimalle ilk faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.



Japonya'dan ultra gevşek para politikasına devam kararı Haberi Görüntüle ASYA'DA NE BEKLENİYOR?



Japonya Merkez Bankası (BoJ) beklentiler doğrultusunda ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi. Söz konusu kararın ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yaklaşık son 35 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına karşın BoJ Başkanı Ueda Kazuo'nun açıklamaları piyasalarda oynaklığı artırdı.



Ueda, enflasyon hedefine ulaşma konusunda önemli yol katettiklerini belirtirken, piyasalarda söz konusu açıklamalar "şahin" tutum olarak algılandı.



29 Ocak ile başlayan haftada salı günü Japonya'da işsizlik oranı, çarşamba günü Japonya'da sanayi üretimi, perşembe günü Çin'de Caixin imalat sanayi PMI verileri izlenecek.

Merkez Bankası faiz artışıyla ne mesaj verdi? Haberi Görüntüle YURT İÇİ VERİ GÜNDEMİ



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı.



TCMB'den yapılan duyuruda, "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir." ifadeleri yer aldı.



Analistler, faiz artırım sürecinin tamamlanmış olabileceğini ancak TCMB'nin mevcut sıkı para politikasını enflasyonda kayda değer bir yavaşlama olana kadar sürdürebileceğini belirtti.



Gelecek hafta yurt içi veri gündeminde, salı günü ekonomik güven endeksi, çarşamba günü dış ticaret dengesi, perşembe günü imalat sanayi PMI verileri öne çıkıyor.