Küresel piyasalarda Japonya sürprizi

Ön verilere göre, Japonya 'nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası 2026'nın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre durgunlaştı. İkinci çeyrekte yüzde 0,4'lük büyüme gösteren Japonya 'nın GSYİH'si, piyasa beklentilerini (yüzde 0,1) karşılayamadı. Bu sonuç, üç çeyrek üst üste yaşanan büyümenin ardından geldi. Özel tüketim, enflasyonun devam etmesi ve ülkenin bazı bölgelerindeki son doğal afetlerin etkisiyle, beklentilerin (yüzde 0,3) üzerinde düşüş gösterdi (beklentiler yüzde 0,2'lik düşüş yönündeydi).

Devlet harcamaları da azaldı ve önceki beş çeyrekteki büyüme tersine döndü. Bu arada, net ticaret, ihracatın küresel talebin zayıflamasıyla bir yıl içinde ilk kez düşmesi (yüzde 0,2'ye karşı yüzde 1,6) ve ithalatın Ortadoğu'daki çatışmalara bağlı alternatif ham petrol tedariki nedeniyle toparlanması (yüzde 2,5'e karşı yüzde -1,3) sonucuyla, yüzde 0,6 puanlık bir düşüşle daraldı (beklentiler yüzde 0,4 puanlık düşüşü aştı). Bununla birlikte, ticari yatırımlar toparlandı (yüzde 1,6'ya karşı -yüzde 0,4), üç çeyrekten sonra ilk kez artış göstererek yüzde 1,5'lik beklentiyi aştı.