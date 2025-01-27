Küresel piyasalarda kafalar karışık

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemleri ve ABD'nin önemli ticaret ortaklarının yanı sıra Kolombiya'ya da ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarının etkisiyle karışık bir seyir öne çıktı.



Gözler bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.



ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın ticari tarife söylemlerinin etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, yeni ABD yönetiminin dış politikada attığı adımlar da yakından takip ediliyor.



FED'İN ADIMI NE OLACAK?



Analistler, tarifelerin küresel bir ticaret savaşını tetiklemesinden ve enflasyonist baskıları artırmasından endişe edildiğini aktardı.



Bu durumun çarşamba günü düzenlenecek para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılan Fed'in gevşeme konusunda daha temkinli olabileceğinin beklendiğini ifade etti.



TRUMP'TAN KANADA ÇIKIŞI



Dün başkanlık uçağı Air Force One'da açıklama yapan Trump, ülkesinin her yıl Kanada'ya milyonlarca dolar kaybettiğini savunarak "Eğer ülke bir eyalet değilse yüzlerce milyon doları oraya harcamak istemiyorum. Eyalet olursa Kanada halkı çok daha düşük vergiler ödeyecek." diye konuştu.

Bunun yanı sıra Trump, Danimarka'dan Grönland'ı satın almak istediğini yineledi.



ABD-KOLOMBİYA GERİLİMİ



Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD'den gelen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemesi nedeniyle Kolombiya'ya tarife ve yaptırım uygulanması talimatını verdiğini söyledi.



Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması istediğini belirten Trump, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye yükseltileceğini vurguladı.



YAPAY ZEKADA ÇİNLİ RAKİP



Kurumsal tarafta ise Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in son yapay zeka modelinin düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirildiğine yönelik haber akışı ve söz konusu modelin uygulama mağazalarında ilk sıraya yerleşmesinin piyasalar üzerinde etkisi yakından takip ediliyor.



ABD'de bilanço sezonu devam ederken Microsoft, Meta, Apple ve Tesla gibi teknoloji devlerinin bu hafta açıklanacak bilançolarının beklendiğine işaret eden analistler, yoğunlaşan bilanço sezonunda hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini kaydetti.



ALTIN VE PETROL DÜŞÜŞLE BAŞLADI



Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi ise yüzde 0,3 yükselişle 107,8 seviyesinden haftaya başladı.



Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,6 artışla 2 bin 771 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 2 bin 754 dolardan işlem görüyor.



Brent petrolün varil fiyatı ise satış ağırlıklı bir seyir izlerken, yeni haftaya yüzde 0,7 düşüşle 77 dolardan başladı.



Bu gelişmelerle New York Borsası'nda cuma günü, S&P 500 endeksi yüzde 0,29, Dow Jones endeksi yüzde 0,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise negatif seyirle başladı.

