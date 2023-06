Küresel piyasalarda karışık seyir

ABD'deki borç limiti krizine ilişkin gelişmeler ve Fed'in atacağı adımlara ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.



Borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarı dün ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanırken, tasarının pazartesiye kadar Senato'dan geçmesi gerekiyor. Tasarının bugün Demokratların kontrolündeki Senatodan geçebileceği belirtiliyor.



Öte yandan, ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre iş gücü piyasası sıcak kalmaya devam ederken, JOLTS Açık İş Sayısı, nisanda 10 milyon 103 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



Buna karşın, Fed'in "Bej Kitap" raporunda ülkede ekonomik faaliyetin nisan ayı ve mayıs başında "çok az" değişim gösterdiği, gelecekteki büyüme beklentilerinin ise biraz kötüleştiği bildirildi.



Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in yaklaşan haziran toplantısında faiz artırımına gitmemesi gerektiğini belirtti. Faiz artırımında bir toplantının atlanabileceğini düşündüğünü aktaran Harker, gelecek verilerin fikrini değiştirebileceğini kaydetti.



Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson da Fed'in bir toplantıda faiz oranını sabit tutma kararının para politikası sıkılaşmasını sonlandırdığı anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti.



Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 38'e gerilerken, nihai faiz oranının yüzde 85 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesinde olacağı öngörülüyor.



Analistler, özellikle cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydederek, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakından takip edildiğini ifade etti.



Bu ayki toplantıda faiz artırımına gidileceğine yönelik fiyatlamaların gerilemesiyle altının ons fiyatı destek bularak yükseliş eğilimini üçüncü güne taşırken, Brent petrolün varil fiyatı da son iki günde yüzde 6'dan fazla değer kaybetmesinin ardından yeni günde yüzde 1 yükselişle 73 dolara çıktı.



Dün New York borsasında S&P 500 endeksi 0,61, Nasdaq endeksi yüzde 0,63 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,41 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

AVRUPA'DA GÖZLER ENFLASYONDA



Avrupa'da dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün gözler Euro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.



Dün açıklanan verilere göre, Almanya’da nisanda yüzde 7,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 6,1’ye inerek beklentilerden fazla geriledi.



Benzer şekilde Fransa'da da enflasyon, enerji, gıda ve hizmet fiyatlarında artışların azalması dolayısıyla 1 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 5,1'e indi.



Söz konusu gelişmelere karşın Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri "şahin" açıklamalarına devam ederken, ECB üyesi Olli Rehn ECB'nin çekirdek enflasyonda istenilen yavaşlama gerçekleşmeden bankanın faiz indirimini düşünmeyeceğini ifade etti.



Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un bugün Fransa'nın ülke notunu gözden geçirmesi beklenirken, olası bir not düşüşün olabileceği belirtiliyor.



Dün Almanya'da DAX 40 endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,54, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 1,97 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

ASYA'DA ALIŞ AĞIRLIKLI SEYİR



Asya piyasalarında Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'de borç limiti krizinin zamanında çözülebileceğine yönelik iyimserlik ve Çin'de açıklanan veriler söz konusu seyri destekliyor.



Çin'de bugün açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,9'a çıkarak genişlemeye işaret ederken, Japonya'da imalat sanayi PMI 50,6'ya indi.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, ve Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,8 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 geriledi.