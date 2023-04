Küresel piyasalarda karışık seyir

ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.



Fed'in dün yayınlanan "Bej Kitap" raporunda, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin "çok az" değiştiği belirtilerek, büyüme beklentilerinin de büyük oranda değişmediği kaydedildi.



Tüketici fiyatlarının genel olarak, hala yüksek olan talebin yanı sıra daha yüksek envanter ve işçilik maliyetleri nedeniyle arttığı kaydedilen raporda, ev ve kira fiyatlarının çoğu yerde dengelendiği ancak rekor seviyelere yakın kaldığı bildirildi.



Öte yandan, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,43'e yükselirken, 6 haftanın ilk artışını kaydetti.



Ülkede dün açıklanan şirket finansal sonuçlarına göre, ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin bu yılın ilk çeyreğindeki net karı yüzde 19, geliri ise yüzde 2 azaldı. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri 23,3 milyar dolara ulaşırken, net karı 2,5 milyar dolara geriledi.



Söz konusu gelişmelerin yanında Fed üyeleri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, New York Fed Başkanı John Williams enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini ancak hala çok yüksek seviyede olduğunu ifade etti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlanırken, temmuz toplantısına ilişkin belirsizlikler de güçlendi.



Buna göre, bankanın temmuzda yüzde 61 ihtimalle politika faizini sabit bırakması beklenirken, 25 baz puan daha faiz artırabileceğine yönelik ihtimaller yüzde 30 seviyesine çıktı.



Bununla birlikte dün, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu ayki toplantıda getiri eğrisine yönelik düzenlemelere gideceği ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yıl sonuna kadar 3 faiz artışına gideceğinin fiyatlanmaya başlamasıyla tahvil piyasaları ve emtia fiyatlarında oynaklık arttı.



ABD'nin politika faizine duyarlı 2 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,31'le 15 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, altının ons fiyatı dün 1.969 dolarla 3 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye inmesinin ardından kayıplarını kısmen telafi ederek günü 1.995 dolardan tamamladı.



Brent petrolün varil fiyatı da dünkü yüzde 2,3'lük düşüşün ardından bugün de yüzde 0,8 değer kaybetti.



Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,23 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

BOE'DEN 3 FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ



Avrupa borsaları dün İngiltere hariç yükseliş eğiliminde hareket ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin 2 yerine 3 faiz artışı yapacağına yönelik fiyatlamalar söz konusu performansta etkili oldu.



Euro Bölgesi'nde açıklanan enflasyon verilerinin beklentilere paralel gerçekleşmesi ise risk iştahını destekledi.



Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,15 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.



ABD'deki karışık seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, bugün şirket finansal sonuçlarını açıklayacak olan dünyanın en büyük yarı iletken çip üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing yatırımcıların odağına yerleşti.



Çin Merkez Bankası (PBoC) bugünkü kararlarında 1 ve 5 yıllık borç verme faizini sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 4,30'da sabit bırakırken, BoJ'un para politikalarına ilişkin olası haber akışı yakından takip ediliyor.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 geriledi.