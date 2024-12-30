Küresel piyasalarda karışık seyir

ABD'de enflasyonla mücadelenin gelecek yıl Donald Trump'ın izleyeceği politikalarla birlikte nasıl devam edeceği yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor.



Enflasyonla mücadelenin öngörülenden daha uzun sürebileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde temkinli olacağı yönündeki sözle yönlendirmeler risk algısının yükselmesine neden oluyor.

Bankanın 100 baz puanlık faiz indirimine karşın tahvil faizlerinin yükselmeye devam etmesi de belirsizlikleri artıran bir başka etken olarak dikkati çekiyor.



NOEL TATİLİNDE SATIŞ BASKISI



Geçen hafta Noel tatili sebebiyle sığ kalan piyasalarda ABD'de tahvil faizlerinin yüzde 4,65 ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini görmesi piyasalarda satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.



Analistler, piyasalarda Trump'ın izleyeceği politikaların olası enflasyonist etkilerinin de dikkate alınarak güvenli liman varlıklardan olan altında satış baskısının sınırlı kaldığını kaydederek, dolar endeksinin güçlü kalmasının altının alternatif maliyetini artırmasına karşın altının ons fiyatının 2.600 dolar seviyelerinden destek bulmayı sürdürdüğünü ifade etti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in senenin büyük bölümünde 1 faiz indirimi ve 2025 sonunda ikinci faiz indiriminin yapılabileceğinin tahmin edildiğini aktaran analistler, buna karşın beklentilerin sene boyunca sadece bir faiz indirimi de olabilecek şekilde oluştuğu konusunda uyarılarda bulundu.



ENFLASYON ENDİŞELERİ SÜRÜYOR



Analistler, ocak ayı itibarıyla başlayacak olan sürece dair belirsizliklerin fiyatlamalardaki karışıklığın başlıca nedeni olduğunu belirterek, makroekonomik verilerden alınan sinyallerin de henüz enflasyon endişesini yatıştırmaya yardımcı olmadığını bildirdi.



Bu gelişmelerle altının ons fiyatı yeni haftaya sınırlı bir yükselişle 2 bin 622 dolardan başlarken, mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini göre ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,62 seviyesinde işlem görüyor.



Dolar endeksi haftaya yatay seyirle 108 seviyesinden başlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 yükselişle 73,8 dolardan satılıyor.



BORSALARDA YENİ YIL HAZIRLIĞI



New York borsasında cuma günü bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 1,11, Nasdaq endeksi yüzde 1,48 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da negatif seyirle başladı.



Avrupa borsaları, Noel tatili sonrası ilk işlem günü olan cumayı yükselişle tamamlanırken, yılbaşı tatili sebebiyle yarın İngiltere'de borsalar erken kapanacak, Almanya, Fransa ve İtalya'da ise tatil nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.



1 Ocak Çarşamba günü ise bölge genelinde tüm endeksler kapalı olacak.