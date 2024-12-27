Küresel piyasalarda karışık seyir

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izledi.



Büyük ekonomilerin hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşmada güçlük çekmesi, gelecek yıl bankaların izleyeceği patika hakkındaki soru işaretlerinin varlığını korumasına neden oluyor.

TRUMP'IN ADIMLARI BEKLENİYOR



Enflasyonla mücadelenin yanı sıra 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD'de yönetiminin uygulayacağı ticaret politikaları da özellikle ABD'nin önemli ticari partnerleri tarafından yakından takip ediliyor.



Analistler, yıl sonu itibariyle finans çevrelerinin ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın atacağı adımların makroekonomik görünüm ve piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.



Dün ABD'de açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 21 Aralık ile biten haftada 219 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.



Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1 milyon 910 bin ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, söz konusu veriler iş gücü piyasasının soğumasına karşın hala gücünü koruduğuna işaret etti.

TAHVİL FAİZLERİ ZİRVEYE YAKIN



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yukarı yönlü seyrini koruyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,64 ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 4,58 seviyesinde dengelendi.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin Fed'in ilk faiz indiriminden bu yana yaklaşık 100 baz puan yükseldiğine ve bankanın da toplamda bu sene 100 baz puan indirim yaptığına dikkati çeken analistler, piyasalardaki bu fiyatlamanın bankanın enflasyonla mücadelesinde başarılı olup olmayacağına yönelik soru işaretlerinden kaynaklanıyor olabileceğini bildirdi.



Analistler, politika faizi ile tahvil faizleri arasında genellikle pozitif bir korelasyon olduğunu hatırlatarak, tahvil piyasalarındaki fiyatlamaların yakından takip edileceğini ifade etti.