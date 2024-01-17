Küresel piyasalarda negatif seyir

Küresel piyasalar, Çin'den gelen verilerin karışık sinyaller vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.



Dünya genelinde merkez bankalarının güvercin adımlarına mart ayı itibarıyla başlayabileceği yönündeki öngörüler günden güne güç kaybederken, söz konusu durum risk iştahını olumsuz etkiliyor.

FED ÜYESİNDEN FAİZ AÇIKLAMASI



Dün açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonda devam eden düşüşlerin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesine olanak sağlayacağını ancak bunun "dikkatli" şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Faiz indirimlerinin zamanlaması ve 2024'teki sayısının gelen verilere bağlı olacağını vurgulayan Waller, "Faizleri düşürmeye başlamanın zamanı geldiğinde, metodik ve dikkatli şekilde düşürülebileceğine ve düşürülmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Waller, veri eğilimlerinin sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin politika seyrindeki değişikliklerin "dikkatli şekilde ayarlanmasını ve aceleye getirilmemesini" gerektirdiğini belirterek, bu döngüde, ekonomik aktivite ile iş gücü piyasalarının iyi durumda olması ve enflasyonun kademeli olarak yüzde 2'ye inmesiyle, geçmişte olduğu kadar hızlı hareket etmek ya da hızlı indirime gitmek için bir neden göremediğini aktardı.



Waller'ın açıklamalarıyla birlikte para piyasalarında faiz indirimlerinin martta başlayabileceğine ilişkin tahminler yüzde 64 seviyesine gerilerken, tahvil piyasalarında da satış baskısı güçlendi.

DOLAR ENDEKSİ BİR AYIN ZİRVESİNDE



Buna göre, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,06 ile 12 Aralık'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, yeni güne yatay bir seyirle başladı.



Öte yandan, Fed'in faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişeleriyle dolar, diğer para birimleri karşısında güç kazanırken, dolar endeksi 103,5'le son 1 ayın zirvesine çıktı.



Yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar altının ons fiyatında satış baskısının artmasına neden olurken, dün yüzde 1,3 gerileyen altının onsu yeni günde de yüzde 0,4 azalışla 2.021 dolardan alıcı buluyor.



Bugün ABD'de açıklanacak sanayi üretimi ve perakende satış verileri, Euro Bölgesi'nde ve İngiltere'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları takip edilecek.