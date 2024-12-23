Küresel piyasalarda Noel haftası

Küresel piyasalar, Noel tatili nedeniyle kısa bir haftaya hazırlanıyor. ABD piyasaları çarşamba günü; İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hong Kong piyasaları çarşamba ve perşembe günleri işleme kapalı olacak.



Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları takip edilirken, dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi yeniden fiyatlamalara dahil oldu.



Fed'in enflasyonu düşürmek için politika faizini öngörülenden uzun süre yüksek tutabileceğine ilişkin yönlendirmeleriyle artan satış baskısı, fiyat artışlarının yavaşladığına işaret eden verilerin ardından sınırlı da olsa yatıştı.



Analistler, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların Fed'in "şahin" duruşuyla çelişebileceği endişelerinin varlığını koruduğunu belirtti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 2025 yılında 2 faiz indiriminin öngörülmesinin risk algısını beslemeyi sürdürdüğünü aktardı.



FED ÜYELERİNDE TRUMP HAZIRLIĞI



New York Fed başkanı John Williams, kişisel tahminlerine Trump'ın uygulayabileceği politikaları da dahil ettiğini, çünkü bunların ekonomik görünüm konusunda önemli etkenler olduğunu kaydederek, belirsizliğin çok fazla olduğunu vurguladı.



San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise politika faizini 25 baz puan daha düşürme kararının zor karar olduğunu ifade etti.



Gelecek yıl düşünülenden çok daha az faiz indirimi olacağını tahmin ettiğini söyleyen Daly, tahminlerine ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın önerdiği politikaların değil, verilerin yön verdiğini ifade etti.



Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da bu haftaki para politikası toplantısında neden karşı oy kullandığına yönelik açıklamasında, enflasyonu düşürme konusunda daha fazla ilerleme sağlanana kadar faiz oranlarının sabit tutulması gerektiğini savundu. Hammack, faiz indirimine gitmeden önce fiyatlar konusunda daha fazla ilerleme görmeyi tercih ettiğini kaydetti.



Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise 2025'te daha sığ bir faiz indirimi patikası beklediğini ancak enflasyonun genel olarak yavaşladığını söyledi. Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru yöneldiğini dile getiren Goolsbee, gelecek 12-18 ay içinde faiz oranların makul bir miktarda düşebileceğini ifade etti.



ALTIN VE PETROL POZİTİF



Bu gelişmelerle, altının ons fiyatı yeni haftaya yüzde 0,1 artışla 2.630 dolar seviyesinden başlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,53'te bulunuyor.



Dolar endeksi de haftaya 107,7 seviyesinden başladı.



Geçen hafta Çin'deki talebin azalabileceği endişeleriyle gerileyen Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 72,9 dolardan alıcı buluyor.



ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından yükseliş trendini sürdürerek 108 bin doları aşan Bitcoin, Fed'in faiz kararının ardından gerilemeye devam ederken şu sıralarda 95 bin 500 dolardan işlem görüyor.