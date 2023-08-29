Küresel piyasalarda pozitif hava

Bir süredir varlık fiyatlarını etkileyen enflasyon endişeleri yavaş yavaş güç kaybediyor.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamaları piyasalarda "ne şahin, ne güvercin" şeklinde yorumlanırken, iş gücü piyasasından gelecek sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizlikleri daha da azaltabileceği öngörülüyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 82 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, tahvil piyasalarında satış baskısının güç kaybettiği göze çarpıyor.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşıyarak yüzde 4,19'da dengelenirken, altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 1.924 dolarda seyrediyor.



Analistler, Fed'in gelecek dönem para politikalarına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini ifade ederek, bugünden itibaren JOLTS açık iş sayısı verileri ile yoğunlaşacak takvimin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.



Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,62, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.



AVRUPA'DA ENFLASYON-RESESYON İKİLEMİ



Avrupa borsalarında dün de alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede enflasyon ve resesyon ikilemi varlığını koruyor.



Bölge genelinde ekonomik aktiviteye yönelik veriler yavaşlama işaretleri gösterse de Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri "şahin" yorumlarını sürdürüyor.



ECB Üyesi Robert Holzmann, dün yaptığı açıklamalarda, bankanın enflasyonla mücadele kapsamında eylülde tekrar faiz artışına gitmesi gerektiğini belirtti.



Dün İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,19, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,03 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,32 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.



ASYA'DA ÇİN ETKİSİ



Asya piyasalarında Çin kaynaklı pozitif hava bölge genelinde etkili olurken, hükümet kanadından ekonomiyi destekleyici adımlar atılmaya devam ediyor.



Dün açıklamalarda bulunan Çin Finans Bakanı Liu Kun, politika desteğini güçlendireceklerini belirtirken, yatırımcılar tarafından konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.



Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, işsizlik oranı yüzde 2,7'ye çıkarken, analistler, söz konusu durumun Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) normalleşme planları için olumsuz olduğunu ifade etti.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

