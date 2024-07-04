Küresel piyasalarda pozitif seyir

Dünya genelinde seçimler nedeniyle siyasi gündemin yoğunlaşacağı bir döneme girilirken, önemli merkez bankaların para politikalarında atacağı adımlar belirsizliğini korumaya devam ediyor.



Dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülkenin ekonomik aktivitesine ilişkin olumsuz sinyaller vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gitme ihtimalini artırırken, yarın açıklanacak istihdam raporu verilerinin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.



Ülkede dün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, haziranda 150 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı. Aynı dönemde yıllık ücret artışı da yüzde 4,9 ile Ağustos 2021'den bu yana en yavaş artış hızını kaydetti.

ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSUNDA ARTIŞ



ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 29 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 238 bine ulaştı ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise haziranda aylık bazda 5 puan azalışla 48,8'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden endeks, hizmet sektöründeki daralmaya işaret etti.



ABD'de sanayi sektörünün performansına ışık tutması açısından önem taşıyan fabrika siparişleri de mayısta artış beklentilerinin aksine yüzde 0,5 azaldı.



Analistler, söz konusu verilerin enflasyonda soğuma sinyali vermesine karşın dün yayımlanan Fed'in son toplantı tutanaklarının banka yetkililerinin enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla kanıt beklediklerini ve faiz oranlarının ne kadar süre yüksek tutulacağı konusunda bölünmüş olduklarını ortaya koyduğunu bildirdi.



Yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, söz konusu veriden alınacak soğuma sinyalinin Fed'in politika alanını rahatlatabileceğini kaydetti.



Söz konusu gelişmelerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'e çıkarken, kasımda ilk faiz indirimini yapma ihtimali yüzde 85'e geriledi. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 89 ile fiyatlanıyor.

KAMALA HARRIS İÇİN BAHİS



Öte yandan, ABD'deki bahis sitelerinde Donald Trump ile girdiği canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının ardından kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın yerini yardımcısı Kamala Harris'in alması ihtimaline bahis oynayanların oranı arttı.



Demokrat Parti içinde de Harris'in Biden'a kıyasla daha "güçlü" bir aday olabileceği ihtimali tartışılırken analistler, Biden'ın başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceğine dair haberlerin de piyasaların takibinde olduğunu belirtti.



Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 9 baz puan gerileyerek yüzde 4,36 seviyesine inerken, dolar endeksi de yüzde 0,3 azalışla 105,3 seviyesinden günü tamamladı.



Altının ons fiyatı ise yüzde 1,1 yükselişle günü 2 bin 356 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 358 dolardan alıcı buluyor.



Brent petrolün varil fiyatı da dün yüzde 0,5 artışla 86,9 dolardan günü tamamlayarak yaklaşık son 2 ayın en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Şu dakikalarda ise önceki kapanışına göre yüzde 0,3 azalışla 86,6 dolardan işlem görüyor.



Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan Bitcoin, bugün yüzde 1,1 değer kaybıyla 59 bin doların altında işlem görüyor.



New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,88 artışla 18.188,30 puan ve S&P 500 endeksi yüzde 0,51 yükselişle 5.537,02 puandan günü tamamlayarak, kapanış rekorunu tazelerken, Dow Jones endeksi de yüzde 0,06 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de yükselişle başlarken, ülkede Bağımsızlık Günü nedeniyle dün erken kapanan New York Borsası'nda bugün işlem gerçekleşmeyecek.

AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR



Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir hakim olurken, Fransa ve İngiltere'de bu hafta yapılacak seçimler yakından takip edilecek.



İngiltere'de genel seçimler bugün, Fransa'da ise Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın ilk sıraya yerleşmesinin ardından ikinci tur 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek.



Öte yandan, Alman silah üreticisi Rheinmetall'ın hisse fiyatı, İtalyan hükümetinden 20 milyar euroluk sipariş beklentisinin ardından dün yüzde 4,82 değer kazandı.



İtalya'nın önde gelen savunma sanayisi firmalarından Leonardo'nun hisseleri ise İtalya'nın kara kuvvetlerini güçlendirmek için tank siparişi vereceği Rheinmetall ile ortak şirket kuracağına yönelik haberlerin ardından yüzde 3,85 artış kaydetti.



Avrupa Birliği (AB), Alman hava yolu firması Lufthansa'nın İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi ITA'nın hisselerinin bir kısmını satın almasını içeren anlaşmaya onay vermesinin ardından Lufthansa hisseleri yüzde 3,10 yükseldi.



Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk'in, lojistik firması DB Schenker ile satış görüşmelerinden çekilmesinin ardından hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.



Ayrıca, dün yüzde 0,4 artışla günü 1,0790 seviyesinden tamamlayan euro/dolar paritesi, yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşırken, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında işlem görüyor.



Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,09 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,16 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

JAPON YENİN DE DÜŞÜŞ



Asya pay piyasalarında Çin hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısında son 38 yılın en düşük seviyesinde bulunmaya devam etmesi dikkati çekiyor.



Dün, dolar/yen paritesi 161,96 seviyesine çıkarak 1986'dan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından günü yüzde 0,2 artışla 161,69 seviyesinden tamamlarken, bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 161,54 seviyesinden işlem görüyor.



Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika faizini kademeli olarak artıracağına ilişkin beklentiler güçlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda da bankanın bu yıl 10'ar baz puanlık iki faiz artışına gitme ihtimali öne çıkıyor.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.

BIST 100'DE ARTIŞ



Yurt içinde de dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,26 artışla 10.682,15 puandan tamamladı.



Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,5496'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,5510 seviyesinden işlem görüyor.



Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.



TÜFE mayıs ayında yüzde 3,37, yıllık bazda ise yüzde 75,45 artış kaydetmişti.



Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.