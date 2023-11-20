Küresel piyasalarda pozitif seyir

Geçen hafta açıklanan enflasyon verileri Fed'in enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşabileceği öngörülerini güçlendirirken, piyasalarda risk iştahının arttığı görülüyor.



Buna karşın Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını korudukları dikkati çekse de, para piyasalarındaki fiyatlamalarda büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.



Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, faiz oranlarında olmaları gereken zirve noktada veya bu noktaya yakın olduklarını belirtirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins enflasyon haberlerinin umut verici olduğunu ifade ederek, ekonominin yeniden dengelendiğini söyledi.



İlave sıkılaştırmayı masadan kaldırmadığını vurgulayan Collins, yüksek enflasyona karşı zafer ilan etmek için henüz erken olduğunu dile getirdi.



San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonun yüzde 2'ye doğru yol alıp almadığından emin olmadığına işaret ederek, Fed'in sabırlı olması ve hızlı hareket etme baskısına direnmesi gerektiğini savundu.



Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise veriler ile tüketiciler ve işletmelerin ekonomi hakkındaki düşünceleri arasında boşluk olduğunu belirterek, enflasyonun iyileşmesine karşın hala yüksek olduğunu kaydetti.



Öte yandan, ülkede cuma günü açıklanan veriler konut piyasasının güçlü kaldığına işaret etse de, dolar diğer gelişmiş para birimleri karşısında gerilemeye devam ediyor.

DOLAR ENDEKSİ EYLÜLDEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE



Dolar endeksi 103,5'le 1 Eylül'den bu yana en düşük seviyeye inerken, tahvil piyasalarında geçen hafta izlenen alış ağırlıklı seyrin devam edip etmeyeceği takip ediliyor.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 4,45 seviyesinde dengelenirken, ABD'de gerçekleşecek tahvil ihracında 20 yıllık tahvillere gelecek talebe göre tahvil piyasalarında oynaklığın artması bekleniyor.



Altının ons fiyatı haftaya yüzde 0,2 artışla 1.981 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 değer kazancıyla 81,2 dolardan alıcı buluyor.



Bu gelişmelerle New York borsasında cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise yatay seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARINDA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ



Avrupa borsalarında cuma günü yükseliş eğilimi öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde küresel ekonominin rakip bloklara bölündüğüne yönelik işaretlerin giderek arttığını belirterek "Avrupa şu anda kritik bir kavşakta ve deglobalizasyon, demografi ve karbonsuzlaşma gibi bir dizi ortak zorlukla karşı karşıya." dedi.



Lagarde,"Bu zorluklarla aynı anda başa çıkmak, nesiller boyu sürecek bir çaba ve kısa sürede büyük yatırımlar gerektiriyor." ifadesini kullandı.



İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden ise Profesyonel Ekonomistler Topluluğu Yıllık Toplantısı'nda, İngiltere Merkez Bankasının, enflasyonu bankanın hedeflediği yüzde 2 hedefine indirilebilmesi için faiz oranlarının bir süre daha "kısıtlayıcı" seviyelerde kalması gerektiğini vurguladı.



Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,84, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,26 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,82 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da alış ağırlıklı bir seyirle başladı.



Asya piyasaları haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi son 33 yılın zirvesini test etmesinin ardından artan kar satışlarıyla kazançlarını geri verdi.



Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün 1 ve 5 yıllık borçlanma oranlarını sırasıyla yüzde 3,45 ve yüzde 4,20'de sabit bırakırken, ülke ekonomisine yönelik endişelerin devam etmesi pay piyasalarında yukarı yönlü hareketi törpülemeyi sürdürüyor.



Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

BIST 100 ENDEKSİNDE DEĞER ARTIŞI

Yurt içinde, cuma günü alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 değer kazancıyla günü 7.853,36 puandan tamamladı.



Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 artışla günü 28,6875'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,6990 seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da ÜFE ve ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.730 ve 7.590 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

