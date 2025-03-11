Küresel piyasalarda resesyon depremi

Küresel piyasalar resesyon korkusuyla sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin yol açtığı belirsizlik resesyon korkularını körükledi.



S&P 500 vadeli işlemleri dün yüzde 2,7 ile yılın başından bu yana, Nasdaq da yüzde 4 ile Eylül 2022'den bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetti.

S&P 500 endeksindeki değer kaybı geçen ayki zirvesinden bu yana 4 trilyon dolara ulaştı.



Asya borsaları da Wall Street'e paralel geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi, eylülden bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından son olarak yüzde 1,35 düşüş kaydetti.



TRUMP, RESESYON İHTİMALİNİ PAS GEÇMEDİ



ABD Başkanı Trump, önceki gün verdiği bir röportajda, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin, bu yıl ülke ekonomisinin resesyona girmesine ya da enflasyonun artmasına yol açabileceği olasılığını göz ardı etmedi.



Tarifeler nedeniyle bu yıl resesyon beklenip beklenmediği sorusuna yanıt veren Trump, böyle konularda tahmin yapmaktan "nefret ettiğini" söyledi.

Trump, "Şu anda bir geçiş dönemi var çünkü yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz. Bu, çok önemli bir şey. Her zaman biraz zaman alan dönemler vardır." dedi.



Tarifelerin enflasyonu körükleyip körüklemeyeceğine ilişkin ise Trump, enflasyonu etkileyebileceğini ancak faiz oranlarının da düştüğünü vurguladı.



PİYASALARIN KORKUSU ARTIYOR



Korku endeksi olarak da bilinen VIX Endeksi, yüzde 19'un üzerinde artarak 27,8'e yükseldi.



ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 4,22'ye gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,10 artışla 103,9'a çıktı.



TESLA'YA BÜYÜK DARBE



ABD borsasındaki en sert düşüşlerden biri Elon Musk'ın elektrikli araç şirketi Tesla'da yaşandı. Tesla hisseleri dün yüzde 15,43 düşüşle 222 dolara geriledi. Tesla'nın değer kaybı aralık ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 50'yi aştı.



Yapay zekaya yönelik son dönemde yatırımcıların ilgisinden en çok yararlanan şirketlerden biri olan Nvidia'nın hisseleri yüzde 5,1 düştü.



ENFLASYONDA ARTIŞ SİNYALİ



Piyasalarda gözler bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi.



Enflasyon verileri öncesi ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yükseldiğini ortaya koydu.



Buna göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseldi. Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi dört ayda ilk kez artış kaydetti.