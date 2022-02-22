Küresel piyasalarda Rusya hareketliliği

Piyasalarda Dün Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşması ve Donetsk ile Luhansk'ı tanıma kararı sonrası satış baskısı artarken, konuya ilişkin gelişmeler ve yoğunlaşan veri takviminin bugünkü fiyatlamalarda etkili olması bekleniyor.

PETROL 7 BUÇUK YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Dolar endeksi 96,2'ye çıkarken, dolar/TL 12 Ocak'tan sonra ilk kez 13 lira 80 kuruşu aştı. Ons altın 1.914 dolar ile yaklaşık 1 yılın zirvesine çıkarken, içeride gram altın da 850 lira civarına geldi. Jeopolitik riskler artınca enerji fiyatları da yükseldi. Petrol değer kazanarak 99,50 doları görürken, Avrupa'da doğalgaz fiyatları Rusya'ya yaptırım beklentileriyle yüzde 13 artış kaydetti.

BORSALAR YÜZDE 2 GERİLEDİ

Öte yandan borsalarda da düşüşler hakim. Avrupa borsaları yüzde 2'nin üzerinde kayıp yaşarken, içeride BİST100 endeksinde de benzer oranda kayıp görüldü.

Gelişmelerin ardından artan jeopolitik risklerle, yeni günde Asya borsaları ile ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratlarında sert düşüşle başladığı gözlendi.



Rusya'da RTS endeksi, dün Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından günü yüzde 13,2 kayıpla 1.207,5 puandan tamamladı. Dolar/Rus rublesi paritesi de 80,5 ile 15 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 79,9 seviyelerine geriledi.



Dün tatil dolayısıyla işlem yapılmayan New Yok borsasında bu gelişmelerle, ABD'nin endeks vadeli kontratlarında yeni günün yüzde 2'ye yakın düşüşle başladığı görülüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık bir haftadır gözlenen düşüşünü sürdürdü ve yüzde 1,86'ya indi.



Avrupa'da artan jeopolitik risklerle siyasi açıklamaların hızlandığı görülürken, pay piyasaları tarafında Batılı ülkelerin Rusya'ya olası yaptırımları ve enerji tedarikinde yaşanabilecek yeni bir kısıntının ekonomiler üzerindeki etkilerine yönelik endişeler fiyatlanıyor.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,07 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,04 değer kaybederken, yeni işlem gününde endeks vadeli kontratlarda kayıplar ortalama yüzde 2'yi aştı. Dün yatay hareket eden euro/dolar paritesi bugün 1,13 sınırında tutunmaya çalışıyor.



Asya tarafında da yeni günün satış ağırlıklı bir seyirle başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,1 düşüşle seyrediyor.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI DÜŞTÜ



Uzmanlar, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, bireysel yatırımcıların, oynaklığın devam etmesinin beklendiği bu dönemde panikle hareket etmemesi ve sakin kalması gerektiğini söyledi.

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