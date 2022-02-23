Küresel piyasalarda korkulan olmadı

Küresel piyasaların gözü Rusya-Ukrayna geriliminde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putın'in açıklamaları sonrası gelen yaptırım kararları izlendi. Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Japonya ve ABD, Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı.

Piyasa uzmanları, aslında bu gibi sonuçların beklendiğini bu nedenle sert satış baskısının olmadığını ifade etti. Piyasalardaki gidişatın ise bundan sonraki haber akışına bağlı olacağı vurgulandı.

ABD'nin açıkladığı yaptırımların korkulduğu kadar sert olmaması küresel piyasaları destekliyor.



ENERJİ FİYATLARINDA ARTIŞ, ALTIN VE PETROL FİYATI YÜKSELDİ



ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın iki büyük finans kuruluşuna yaptırım uygulanacağını ve Rus hükümetinin Batı finansmanına erişiminin engelleneceğini, ayrıca, Putin'e yakın kişiler ile aile üyelerine de yaptırım getirileceğini bildirdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdi.

Dün gelişmelerle Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 10 arttı. Petrol de 100 dolara yaklaştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün Asya piyasalarında 94 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 1.914 dolarla 8 ayın zirvesini gören altının ons fiyatı ise bugün 1.896 doların hemen altında dengelendi. Dolar endeksi dün 96 puanı geçti. Euro/dolar paritesi de yüzde 0,1'lik artışla 1,1325'ten kapanmasının ardından bugün yatay hareket ediyor.

BORSALAR DÜN DEĞER KAYBETTİ



Pay piyasaları tarafında ise oynaklığın yüksek seyrettiği gözlenirken, Rusya'da RTS endeksi, dün 1.075,98 puanla Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Gün içinde kayıpları yüzde 11'e ulaşan RTS endeksi, kapanışa yakın etkisini artıran alımlarla artıya geçti ve günü yüzde 1,6'lık kazançla 1.227 puandan tamamladı. Dolar/Rus rublesi paritesi de dün 81 ile Mart 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test ederken, bugün 78,6 seviyelerinden işlem görüyor.

Pazartesi günü tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen New York borsasında, gelişmelerin etkisiyle dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerin üzerinde gelmesine karşın Dow Jones endeksi yüzde 1,42, S&P 500 endeksi yüzde 1,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti. Dolar endeksi 96'nın hemen üzerindeki yatay hareketini sürdürürken, dün yüzde 1,85'in altını gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 1,94 seviyelerine yükseldi.



Avrupa tarafında, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve enerji tedarikinde yaşanabilecek yeni bir kısıntının ekonomiler üzerindeki etkilerine yönelik endişeler artarken, doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki yükselişin halihazırda yukarı yönlü hareket eden enflasyona ne ölçüde katkı yapacağı konusu da tartışılmaya başlandı. Bu durum sıkılaşma sinyalleri veren Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikalarının geleceğine yönelik yapacağı yönlendirmelerin önemini artırdı.



Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğalgaz fiyatları dün yüzde 10 artarak 80 avroya dayandı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 yükseldi, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti. Euro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik artışla 1,1325'ten kapanmasının ardından bugün yatay hareket ediyor.



Asya genelinde de jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş her ne kadar risk iştahını sınırlayan faktörler olsa da pay piyasalarının yeni güne alıcılı başladığı görülüyor.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ OLUMSUZ HAVA BORSA İSTANBUL'A YANSIDI



Yurt içinde dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel Borsa İstanbul'da negatif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi bugüne yüzde 0,84 artışla 2.034,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında yüzde 1,17 artışla 2.041,14 puana yükseldi.



Uzmanlar, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, açıklanan yaptırımların Ukrayna'daki durumun ilerleyişine bağlı olarak yeniden şekillenebileceğini söyledi.



Siyasi açıklamaların yoğunlaştığı mevcut konjonktürde yatırımcıların gidişatı anlamaya çalıştığını aktaran uzmanlar, özellikle gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını kaydetti.



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