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Küresel piyasalarda savaş endişesi

Küresel piyasalarda savaş endişesiKüresel piyasalarda savaş etkisi hissediliyor. Petrol fiyatı bir anda yüzde 4 yükseldi, dünyada altın ve dolar da değerlendi. Bu arada İsrail, para birimindeki düşüşü önlemek için 30 milyar dolarlık döviz satış programı açıkladı.

Küresel piyasalarda savaş endişesi

Küresel piyasalarda savaş endişesi yaşanıyor. Hamas'ın saldırısı, 'in savaş ilanı...

Savaş, global piyasaların gündemine oturdu. En büyük etki petrol fiyatlarında görüldü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4 artarak 88 dolara kadar yükseldi.

İki tarafta da petrol üretimi yok. Fiyat artışında savaşın daha da yayılabileceği endişesi rol oynadı.

Yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altın ve dolara yöneldi. Dolar endeksi 107 seviyesine yaklaştı.

Ons altın bin 850 doları aşarak 10 günün zirvesine çıktı. İsrail'in para birimi şekel haftraya yüzde 2 kayıpla başladı. Bunun üzerine İsrail Merkez Bankası, dövize müdahale edileceğini duyurdu. Banka,, 30 milyar dolara varan döviz satışı programı açıkladı.

Pazar günü yüzde 6,7 değer kaybeden Tel Aviv borsası, haftaya yükselişle başladı.

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