Küresel piyasalarda son durum: Trump'ın yarattığı dalgalanma sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımları küresel çapta belirsizlik unsuru olmaya devam ediyor. ABD tarifelerinin müzakerelerine yönelik birçok ülke, dün ABD tarafına heyetler göndereceğini açıklarken, konuya ilişkin haber akışı pay piyasalarında risk algısının bir nebze azalmasına yardımcı oldu.



Trump, dün, tarifelerin bir müzakere stratejisi mi, yoksa kalıcı mı olduğuna ilişkin soruya, "Kalıcı tarifeler olabileceği gibi müzakereler de olabilir. Çünkü tarifelerin ötesinde ihtiyaç duyduğumuz şeyler var." dedi. Başkan Trump, Çin'in karşılıklılık esaslı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde bu ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını da yineledi.



Analistler, Trump'ın tarifeler konusunda müzakereye ılımlı yaklaşabileceğine yönelik söylemlerinin yatırımcıların odağında olduğunu kaydederek, önümüzdeki dönemdeki müzakerelerle birlikte karşılıklılık esaslı tarifelerdeki oranların esnetilebileceğini söyledi.



ABD'DE FAİZ İNDİRİMİ BAŞLAYACAK MI?



Dün artan risk algısı ve tarifelerin ardından büyüme oranlarının tehlikeye düşebileceği endişeleriyle para piyasalarında Fed'in faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamalar değişirken, şu sıralarda para piyasalarındaki geçmiş projeksiyonlara paralel olarak Fed'in yılın ilk faiz indirimine haziran ayında başlayacağı tahmin ediliyor.



Söz konusu gelişmeler sonrasında tahvil faizlerinde toparlanmalar izlenirken, şu dakikalarda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,15'te, dolar endeksi de yüzde 0,5 düşüşle 102,9 seviyelerinde bulunuyor.



Altının ons fiyatı dün yüzde 1,8 düşüşle günü 2 bin 982 dolardan tamamlarken, yeni günde yüzde 0,5 değer kazancıyla 3 bin dolardan işlem görüyor.



Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 artışla 64,9 dolar seviyesinde bulunuyor.