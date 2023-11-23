Küresel piyasalarda tatil etkisi

Ortadoğu'da İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşma ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiği beklentisi fiyatlamalardaki ana etken olmaya devam ediyor.



Buna karşın ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların hala temkinli olmasında fayda olduğunu gösterirken, para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürüyor.



Dün ülkede açıklanan verilere göre, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ekimde aylık bazda yüzde 5,4 ile piyasa beklentilerinden fazla düştü. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 18 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 24 bin kişi azalarak 209 bine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.



Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise kasımda yukarı yönlü revize edilerek 61,3 olurken, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda yüzde 4,2'den yüzde 4,5'e çıkarak nisandan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun vadeli enflasyon beklentileri ise yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye yükseldi.



Öte yandan, dünkü tahvil ihraçları tahvil faizlerinde oynaklığı artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,36 ile 22 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası yüzde 4,41'de dengelendi.



Emtia tarafında ise Amerikan Petrol Enstitüsü'nün, ülkede ham petrol stoklarının 1 milyon 467 bin varillik beklentilerin oldukça üzerinde 9 milyon 47 bin varil arttığını açıklaması talebin gerilediği öngörülerini destekledi. Brent petrolün varil fiyatı dün bir ara 78,5 dolara kadar gerilemesinin ardından günü 81,6 dolardan tamamlasa da, yeni günde de yüzde 0,9 azalışla 80,8 dolardan işlem görüyor.



Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.995 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, ABD'de piyasaların yarın da yarım gün işlem göreceğini hatırlatarak, çalışanların bu nedenle izin alarak haftayı tamamlamış olabileceğini dile getirdi.



New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,46, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,53 artış kaydetti.



İNGİLTERE FAİZİ UZUN SÜRE YÜKSEK TUTABİLİR



Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, İngiltere'nin enflasyonla mücadeleye ilk başlayan bankalardan olmasına karşın bankanın politika faizlerini diğer önemli merkez bankalarından daha uzun süre yüksek seviyelerde tutması gerekebileceğinden endişe ediliyor.



Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, dün ECB üyesi Joachim Nagel ECB'nin politika faizlerinin zirve noktasına çok yakın olduğunu ifade etti.



Bugün bölgede açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden gelecek sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, petrol fiyatlarında düşüş eğiliminin devam etmesi halinde Avrupa'da risk iştahının artabileceği tahmin ediliyor.



Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,01 artarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.



ASYA'DA KARIŞIK SEYİR



Asya piyasaları yeni günde karışık bir seyir izlerken, Çin'in sıkıntılı durumdaki bazı gayrimenkul şirketlerine fonlama kanalını açabileceği beklentisi aşağı yönlü baskıları törpülüyor.



Kapanışa yakın, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyrediyor.

