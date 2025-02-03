Küresel piyasalarda Trump depremi

Küresel piyasalarda, ABD'nin Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirmesi sonrasında satış baskısı öne çıktı.



Yürürlüğe 4 Şubat'ta girecek ek gümrük vergilerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere de uygulayacağını ifade ettiği ek gümrük vergilerinin küresel ticaret ve ekonomi üzerindeki etkileri piyasaların odağında yer alıyor.



Trump, ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) kesinlikle ek gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı.



ABD'nin vergi kararına Kanada ve Meksika'dan misilleme geldi. AB ise sert yanıt verileceğini açıkladı. Çin de Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulunacağını duyurdu.



Analistler, ticaret savaşlarının fitilinin ateşlendiğini belirtirken, bu durumun enflasyonist baskıları destekleyebileceği endişesi öne çıktı.



Artan enflasyon endişeleri nedeniyle faizlerin tahminlerden daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentileri artırdı.



DOLAR GÜÇLENDİ, BİTCOİN ÇAKILDI



Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftya yüzde 4,55 seviyesinde başlarken, dolar endeksi yüzde 1,1 yükselişle 109,7'de bulunuyor.



Altının ons fiyatı cuma günü 2 bin 817 doları görerek rekor kırmasının ardından dolar endeksinde yükselişin etkisiyle yeni haftaya yüzde 0,7 düşüşle 2 bin 798 dolarda başladı. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,3 azalışla 76,1 dolardan satılıyor.



New York Borsası'nda cuma günü, S&P 500 endeksi yüzde 0,50, Nasdaq endeksi yüzde 0,28 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da negatif seyirle başladı.



Kripto para birimi Bitcoin yeni haftaya yüzde 4 azalışla 93 bin 927 dolardan başlarken, Ethereum yüzde 15 değer kaybıyla 2 bin 510 seviyesinden işlem görüyor.