Küresel piyasalarda yıl kapanışı

ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralacak yeni yönetiminin izleyeceği ticari ve ekonomik konular yatırımcıların gündeminde kalmayı sürdürürken, olası ek ticari tarifelerin ülkede enflasyonun seyrinin nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor.



Enflasyonla mücadelenin tahmin edilenden daha uzun sürebileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal gevşeme sürecinde daha temkinli davranacağı yönündeki beklentiler de risk algısının yükselmesine neden oluyor.



Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yıl iki faiz indirimine gideceğinin tahmin edildiğini ifade ederek, makroekonomik verilerden alınacak sinyaller, yeni ABD yönetiminin politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin fiyatlamaları etkileyebileceğini kaydetti.



Dün açıklanan verilere göre, ABD'de bekleyen konut satışları, kasımda yüzde 2,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.



Öte yandan, Jeju Air hava yolu şirketine ait Boeing 737-800 yolcu uçağının hafta sonu 179 kişinin ölümüne neden olan kazası sonrasında Güney Kore'de, söz konusu modeldeki uçakların denetlenmesi talimatı verildi. Boeing hisseleri yüzde 2,3 düştü.



Altının ons fiyatı yılın son gününe yatay seyirle 2 bin 606 dolardan başlarken, dün mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gören ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,54 seviyesinde dengelendi.



Dolar endeksi ise güne yüzde 0,2 düşüşle 108 seviyesinden başlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 74,5 dolardan satılıyor.