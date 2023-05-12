Küresel piyasalarda yön arayışı

ABD'de borç limitine ilişkin belirsizlikler günden güne varlık fiyatları üzerindeki etkisini artırıyor.



ABD Başkanı Joe Biden ile kongre liderlerinin bugün yapacağı toplantının ertelendiğine yönelik haberler öne çıkarken, erteleme sebebinin alt komisyonlardaki hazırlıkların yetişmemesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.



Dün konuya ilişkin açıklamalar yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bu durumun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulundu.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da ABD'nin borç yükümlülüklerini yerine getirmemesinin son birkaç yıldaki kazanımları tehdit edebileceğini ve küresel bir gerilemeyi ateşleyebileceğini söyledi.



Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüksek enflasyonun düştüğüne dair bazı kanıtların olduğunu ancak hala ısrarcı olduğunu ve bunun sıkı para politikasına daha uzun süre devam etmeleri gerektiği anlamına geldiğini dile getirdi.



Dün ülkede açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.



ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 6 Mayıs ile biten haftada 264 bine yükselerek beklentileri aşarken, Ekim 2021'den bu yana en yüksek değerini kaydetti.



Ülkede bankacılık krizine ilişkin endişeler de risk iştahını etkilemeye devam ederken, merkezi California'da bulunan ABD'li bölgesel banka PacWest'in hisse fiyatı, bankanın mevduatlarının geçen hafta yüzde 9,5 azaldığını bildirmesi sonrası yüzde 23'e yakın düştü.



Dün ABD ile Çin arasında bir görüşme gerçekleştirildiğinin duyurulması ise ilişkilerin normalleşebileceği beklentisini öne çıkardı.



ABD'li üst düzey bir yetkili, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Avusturya'nın başkenti Viyana'da Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile görüşmesine ilişkin çevrim içi toplantıda gazetecileri bilgilendirdi.



Tarafların iki gün boyunca 8 saatten fazla süren görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran yetkili, görüşmede Sullivan'ın ABD'nin Çin ile ilişkileri "çatışma değil rekabet temelinde" yürütmek istediğini vurguladığını aktardı.



Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarındaki alıcı seyir üçüncü güne taşınırken, emtia fiyatları düşüş eğiliminde hareket ediyor.



Tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan gerileyerek yüzde 3,45'e indi.



Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,17 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,66 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 arttı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yükselişle başladı.

İNGİLTERE'DE ART ARTA 12. FAİZ ARTIŞI



Avrupa'da pay piyasaları dün karışık bir seyir izlerken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,5'e yükseltti.



Peş peşe 12 kez faiz artırımında bulunan BoE'nin kararıyla ülkede faiz oranı, 2008'in ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.



BoE Başkanı Andrew Bailey, toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda ülkede artık resesyon beklemediklerini ve ılımlı bir büyüme görüleceğini belirterek, şartların gerektirmesi halinde faiz artışlarının sürebileceğini söyledi.



Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,61 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.



New York borsasındaki karışık seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, bölgede ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.



Analistler, ABD-Çin görüşmelerinin yakından takip edildiğini vurgulayarak, görüşmelere ilişkin haber akışının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 geriledi.