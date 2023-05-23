Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor

ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limiti krizine ilişkin görüşmelerini sürdürürken, ikilinin temerrüde düşmenin bir opsiyon olmadığı konusunda anlaştıklarını duyurması, piyasalarda satış baskısını yumuşattı.



Analistler, ABD'nin borçlarında temerrüde düşmesi halinde ödeme takviminde yaklaşık 1 aylık gecikmenin yaşanabileceğine dikkati çekerek, bu durumun ülkede ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle varlık fiyatlarını baskıladığını bildirdi.



Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, dün de sözle yönlendirmelerine devam etti. Banka'nın en "şahin" üyelerinden St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in politika faizinde bu yıl belki 50 baz puan daha artış yapmak zorunda kalabileceğini aktardı.



San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de Fed'in, para politikası kararlarını alırken verilere bağlı kalması gerektiğini belirterek, haziran toplantısından önce birçok verinin daha açıklanacağını anımsattı.

EKONOMİK AKTİVİTEYE ÖNEMLİ MESAJ



Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine dikkati çekerek, bu verilerden alınacak sinyallerin ekonomik aktiviteye ilişkin önemli mesajlar verebileceğini kaydetti.



Söz konusu gelişmeler dolara olan talebin güçlü kalmasına neden olurken, düşüş eğiliminde hareket etmeye devam eden altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.960 dolardan işlem görüyor.



Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin artması ve arz tarafının güçlü kalmasıyla düşüş eğilimini sürdüren bakırın libresi, yeni günde son 7 ayın en düşük seviyesi olan 3,65 dolardan işlem görüyor.



Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,42 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.



Avrupa'da dün karışık bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri, sözle yönlendirmelerinde "şahin" tonu kullanmaya devam ediyor.



ECB üyesi Pablo Hernandez de Cos, ECB'nin faiz artışlarının henüz bitmediğini vurgulayarak, faiz oranlarının hem daha da yükselmesi hem de bir süre bu seviyelerde kalması gerektiğini ifade etti.



Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,32, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,76 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne düşüşle başladı.



Asya'da pay piyasaları yeni günde düşüş eğiliminde hareket ederken, Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler güçlenmeye devam ediyor.



Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik önlemleri kaldırmasının ardından ekonomik aktivitede görülen güçlenmenin hız kestiğini aktararak, bu durumun fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

SATIŞ BASKISI GÜÇLENDİ



Japonya tarafında ise ülkenin yarı iletken çip ihracatına 23 Temmuz itibarıyla sınırlama getireceğine yönelik haber akışıyla pay piyasalarında satış baskısı güçlendi.



Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI 50,8'e, hizmet sektörü PMI ise 56,3'e çıktı.



Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükseldi.



Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,79 altında 4.466,19 puandan tamamladı.



Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,8326'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,8410 seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ile ABD'de yeni konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

