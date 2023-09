Küresel piyasaları gelecek hafta ne bekliyor?

Küresel piyasalar, Fed'in faiz artışlarının sonuna gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi.



Bir süredir varlık fiyatlarını etkileyen enflasyon endişeleri yavaş yavaş azalırken, ABD'de açıklanan iş gücü piyasası verileri istihdam piyasasında yavaşlamanın hızlandığını gösteriyor.



Analistler, son dönemde açıklanan verilerin Fed'in yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceği öngörüleri güçlendirdiğini belirtti.



Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic para politikasının enflasyonu makul bir süre içinde yüzde 2'ye düşürecek kadar sıkı olduğunu belirtti.



Bostic, politika yapıcıların parasal genişlemeyi aşırı sıkılaştırmamaları için dikkatli olmaları gerektiğini de vurguladı.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 25 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada şahin adımların çok daha dikkatli atılacağını belirtmesinin pozitif etkileri de küresel piyasalarda devam ediyor.



Tahvil piyasalarında da alış ağırlıklı bir seyir izlenirken ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,18'de seviyesinde dengelendi.



Emtia piyasasında haftayı altının ons fiyatı yüzde 1,3 artışla 1.940 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,4 yükselişle 88,7 dolardan tamamladı.



FED'İN BEJ KİTAP RAPORU TAKİP EDİLECEK



ABD'de pay piyasaları geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ardından pozitif bir seyir izledi.



ABD'de açıklanan verilere göre, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi söz konusu dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,2 ile piyasa beklentiler dahilinde arttı.



Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Ağustos ile biten haftada 228 bine gerileyerek piyasa tahminlerinin altında gerçekleşti.



ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, temmuzda 8 milyon 827 bin ile Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydederken, özel sektör istihdamı, ağustosta 177 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı.



Ülkede, tarım dışı istihdam, ağustosta 187 bin ile beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı yüzde 3,8 ile Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.



Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.



ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e revize edilirken, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha az büyüdüğünü ve istihdam artışının da beklenenden fazla yavaşladığını gösteren verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 93 seviyesinde seyrediyor.



Analistler, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın ülkede işsizlik oranındaki yükselişin istihdam piyasasında yavaşlamanın hala devam ettiğini ortaya koyduğunu belirterek, Fed'in faiz artırım döngüsünün son bulmuş olabileceği ihtimalinin gücünü koruduğuna dikkati çekti.



Geçen hafta New York borsasında, S&P 500 yüzde 2,37, Dow Jones endeksi yüzde 1,43 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,25 yükseldi.



4 Eylül ile başlayan haftada, salı günü fabrika siparişleri, çarşamba günü Fed'in Bej Kitap Raporu, dış ticaret dengesi, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM hizmet sektörü PMI, perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma toptan stoklar takip edilecek.



EURO BÖLGESİ BÜYÜME VERİSİ İZLENECEK



Avrupa borsalarında da geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede enflasyon ve resesyon ikilemi varlığını koruyor. Bölge genelinde ekonomik aktiviteye yönelik veriler yavaşlama işaretleri gösterse de Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri "şahin" yorumlarını sürdürüyor.

ECB Üyesi Robert Holzmann, bankanın enflasyonla mücadele kapsamında eylülde tekrar faiz artışına gitmesi gerektiğini belirtti.



Almanya'da açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 6,1 artarak beklentileri geride bırakırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizlikler güç kazanmaya devam etti.



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) temmuz ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin, ekonominin resesyona girmesinden ziyade enflasyonun hedefe dönmemesinden daha fazla endişe duyduğunu ortaya koydu. Tutanaklarda, para politikasında sıkılaştırmanın çok erken durdurulması riskinin hala yüksek görüldüğü belirtildi.



Geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,72, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,33 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,56 değer kazandı.



Gelecek hafta salı günü Euro Bölgesi'nde, Almanya'da ve İngiltere'de hizmet sektörü PMI, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, çarşamba günü Almanya'da fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, perşembe günü Euro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da sanayi üretimi, cuma günü Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi takip edilecek.



ASYA'DA ÇİN KAYNAKLI POZİTİF HAVA



Asya piyasalarında Çin kaynaklı pozitif hava bölge genelinde etkili olurken, hükümet kanadından ekonomiyi destekleyici adımlar atılmaya devam ediyor. Çin Finans Bakanı Liu Kun, politika desteğini güçlendireceklerini belirtirken, yatırımcılar tarafından konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.



Çin’de açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi PMI'ın 51,0 ile beklentileri geride bırakması ekonomik aktiviteye dair güveni artırırken, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) ekonomiyi canlandırmak için zorunlu karşılık oranlarında kesinti yapacağını duyurması pay piyasalarını yukarı yönlü destekleyen ana etkenler oldu.



PBoC finansal kurumlara yönelik döviz zorunlu karşılık oranını 200 baz puan indirerek, yüzde 6'dan yüzde 4'e düşüreceğini bildirmesinin ardından, finans ve gayrimenkul hisseleri öncülüğünde yükselişler görüldü.



Ülkede ayrıca ilk defa ev alacaklar için ön ödeme oranının yüzde 20'ye, ikinci evini alacaklar için ise yüzde 30'a indirilmesi, zor durumdaki inşaat sektörü açısından olumlu karşılandı.



Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden Country Garden'ın temerrüde düşebileceği ihtimali ise Asya piyasalarında endişeye neden oldu.



Ayrıca, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisine ilişkin 2023 yılı büyüme tahmininin yüzde 5,6'dan 4,8’e düşürüldüğünü bildirdi.



Japonya'da işsizlik oranı yüzde 2,7'ye çıkarken, analistler, söz konusu durumun Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) normalleşme planları için olumsuz olduğunu ifade etti.

Ülkede, perakende satışlar temmuzda yüzde 6,8 ile beklentilerin üzerinde artarken, sanayi üretimi yüzde 2 azaldı.



Öte yandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi, Süper Tayfun Saola nedeniyle işleme kapatıldı.



Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,44, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,26, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,37 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,76 değer kazandı.



Gelecek hafta salı günü Çin'de hizmet sektörü PMI, perşembe dış ticaret dengesi, cuma Japonya'da büyüme ve dış ticaret dengesi takip edilecek.



YURT İÇİNDE GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE



Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 4,40 değer kazanarak 8.056,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.060,92 puana taşıdı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alınmaya devam edileceği vurgulandı.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.



Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi'nin 20,90 liradan, Tarkim Bitki Koruma Sanayi'nin 107,50 liradan ilk halka arzını onayladı.



Ayrıca, Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, TCMB, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 25,75'e çıkardı.



Gelecek hafta pazartesi günü enflasyon, salı günü TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, perşembe günü hazine nakit dengesi, cuma günü Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi takip edilecek.



Dolar/TL ise haftayı, yüzde 1,36 artışla 26,7144 seviyesinden tamamladı.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 seviyesinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,32 artmasını bekliyor.



Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.