Küresel piyasaları gelecek hafta ne bekliyor?

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin karışık sinyallerle Fed'in şahin para politikasına ilişkin belirsizlikler tekrar hakim olurken, dünya genelinde ekonomilerin resesyona girip girmeyeceğine yönelik belirsizlikler de risk iştahını törpüledi.



Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ederken, para piyasalarında Fed’in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.



İş gücü piyasasına ilişkin açıklanan makroekonomik veriler bir taraftan iş gücü piyasasının soğuduğuna dair umutları artırmasına karşın ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından Fed'in mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğine ilişkin ihtimal yüzde 50'nin altına indi.



Analistler, Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında temkinli davranarak faiz indirimlerini erteleyebileceği ihtimalinin de masada olduğunu hatırlatarak, buna karşın haziran toplantısına kalması halinde ilk faiz indiriminin bu toplantıda yapılmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.



Pay piyasalarında güçlü geçen kasım ayının ardından konsolidasyon ihtimalinin olduğunu da anımsatan analistler, yatırımcıların olası aşağı yönlü riskler konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.



Kripto para birimi Bitcoin, Fed'in sıkılaşma döngüsünün sonuna geldiğine ve ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunun onaylanacağına dair beklentilerin artmasıyla Nisan 2022'den bu yana ilk kez 44 bin doların üzerini test etti.



Altının ons fiyatı da haftanın 2145 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından artan satışlarla haftayı yüzde 3,2 azalışla 2004,16 dolardan tamamladı.



Öte yandan, ABD'nin rekor seviyeye yakın petrol ihracatının, OPEC+'nın planladığı üretim kesintilerini karşılayıp karşılayamayacağına dair şüphelerle arz fazlası endişeleri güçlenmeye devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 4 düşüşle 76 dolardan kapattı.



Dolar endeksi de geçen hafta yüzde 0,8 artışla 104 seviyesine yükseldi.



NEW YORK BORSASINDA ALIŞ AĞIRLIKLI SEYİR



New York borsasında geçen hafta genel olarak Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentilerin güçlenmesinin etkileri öne çıktı.



Haftanın son işlem gününde ise bankanın faiz indirimlerine 2024'ün ilk çeyreğinde başlayabileceğine dair beklentiler gücünü kaybetti.



Analistler, ABD'de açıklanan verilerin ekonomideki gidişata ilişkin karışık sinyaller verdiğini kaydetti.



Geçen hafta, New York borsasında haftayı Nasdaq endeksi yüzde 0,69, S&P 500 endeksi yüzde 0,20, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,01 yükselişle tamamladı.



11 Aralık ile başlayan haftada salı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), hazine bütçe dengesi, çarşamba Fed'in faiz kararı, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perşembe perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları, cuma New York Fed sanayi endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, imalat sanayi ve hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edilecek.



AVRUPA BORSALARI POZİTİF



Avrupa borsalarında geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2024 toplamda 150 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülürken, bankanın martta yüzde 75 ihtimalle faizleri düşürmeye başlayacağı ve güvercin adımlar konusunda diğer merkez bankaları arasında başı çekeceği ifade ediliyor.



ECB'nin de faiz indirimlerine Fed'e paralel martta başlayacağına yönelik fiyatlamalar güçlenirken, para piyasalarında bankanın güvercin adımlara Fed'den önce başlayacağı tahmin ediliyor.



Söz konusu gelişmelerle geçen hafta Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,21, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,46, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,58 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.



Almanya'da DAX endeksi 16.782,72 puanla tarihi zirveyi gördü.



Gelecek hafta salı Almanya'da ZEW endeksleri, çarşamba Almanya'da cari denge, sanayi üretimi, perşembe ECB ve BoE'nin faiz kararı, cuma Almanya'da imalat sanayi PMI takip edilecek.



ASYA BORSALARI SATIŞ AĞIRLIKLI SEYRETTİ



Asya piyasalarında, Çin ekonomisine ilişkin endişelerin devam etmesiyle satış ağırlıklı seyir hakim oldu.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Çin’in kredi notu görünümünün "durağan"dan "negatif"e çevirdi.



Moody’s açıklamasında, "Not görünümündeki değişiklik, mali açıdan stres altındaki bölgesel ve yerel yönetimlere ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine hükümet ve kamu sektörü tarafından mali destek sağlanacağına dair artan bulguları yansıtmaktadır." ifadesi yer aldı.



Çin'in borç yüküne ilişkin endişeler de ön planda tutuluyor.



Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,05, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,95, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,36 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.



Gelecek hafta salı Japonya'da ÜFE, perşembe Japonya'da sanayi üretimi, cuma Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar izlenecek.