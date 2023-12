Küresel piyasaları gelecek hafta ne bekliyor?

Hafta içinde, merkez bankaları yılın son para politikası kararlarını açıklarken, gelecek döneme ilişkin alınan sinyallerle faiz indirimlerine gelecek yıl başlanabileceğine dair beklentiler arttı.



Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankanın uzun bir aranın ardından ilk defa güvercin bir mesaj verdiği görüldü.



Bankadan yapılan tahminler gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu.



Para politikası karar metninde enflasyonun yıl boyunca yavaşladığına işaret edilirken, enflasyon tahminleri bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e, 2024 için yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürüldü.



Ekonomiye ilişkin tahminlerini açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için eylülde öngördüğü yüzde 5,6 seviyesinden yüzde 5,4 seviyesine çekti.



Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inandıklarını belirterek, banka yetkililerinin ise faiz oranlarının daha da artırılmasını uygun bulmamasına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak da istemediğini aktardı.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 95'te bulunuyor.



Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve açıklanan verilerin ekonomide "yumuşak iniş" umutlarını desteklemesiyle küresel pay piyasalarında risk iştahı arttı.



Analistler, piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine gelecek yıl daha erken ve daha hızlı başlayabileceğinin fiyatlandığını belirterek, bankadan yapılan tahminlerde gelecek yıl üç kez faiz indirimine gidilebileceğinin öngörüldüğünü söyledi.



NEW YORK BORSASINDA POZİTİF SEYİR



Fed'in faiz kararıyla birlikte ABD'de makroekonomik verilerden alınan sinyaller ülke ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine ilişkin öngörüleri desteklerken, New York borsasında da pozitif bir seyir izlendi.



Geçen hafta, New York borsasında haftayı Nasdaq endeksi yüzde 2,85, S&P 500 endeksi yüzde 2,39, Dow Jones endeksi ise yüzde 2,92 yükselişle tamamladı.



18 Aralık ile başlayan haftada salı inşaat izinleri ve konut başlangıçları, çarşamba 2. el konut satışları, Conference Board tüketici güven endeksi, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, büyüme, öncü göstergeler endeksi, cuma kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri, yeni konut satışları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi açıklanacak.



AVRUPA'DA KARIŞIK SEYİR



Avrupa tarafında da Fed'in ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) yılın son toplantısında faizleri sabit bırakırken, ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlı kalacaklarını söyledi.



Analistler, BoE'nin dünkü mesajlarında "şahin" tutum sergileyerek olası bir faiz indirimine ilişkin beklentileri ötelediğini bildirdi. Bu gelişmelerle 1,1000 seviyesinin üzerini test eden avro/dolar paritesi haftayı yüzde 1,2 artışla 1,0895'ten kapattı.



Geçen hafta Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,05, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 azalırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.



Gelecek hafta pazartesi Ifo iş dünyası güven endeksi, salı Avro Bölgesinde TÜFE, çarşamba Almanya'da ÜFE, İngiltere'de TÜFE, cuma İngiltere'de büyüme izlenecek.



ASYA BORSALARI ÇİN HARİF POZİTİF



Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğine işaret etmesi ve ilk faiz indirimine martta başlama ihtimalinin yükselmesiyle artan risk iştahı Asya piyasalarına da taşındı.



Haftalık bazda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,91 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,80, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,05, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,81 değer kazandı.



Gelecek hafta salı BoJ faiz kararı, çarşamba Japonya'da dış ticaret dengesi, cuma Japonya'da TÜFE takip edilecek.



YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB'NİN FAİZ KARARINDA



Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,01 artışla 7.993,85 puandan tamamladı.



Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,01 üzerinde 28,9901'den tamamladı.



Gelecek hafta çarşamba tüketici güven endeksi, perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı takip edilecek.



TCMB'nin PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.