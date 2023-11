Küresel piyasaları yeni haftada ne bekliyor?

Küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentiler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam etti.



Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.



Tutanaklarda, tüm yetkililerin, enflasyon sürdürülebilir şekilde belirlenen hedefe gerileyene kadar para politikasının kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı kanaatini taşıdığı belirtildi.



Fed'in şahin politikalarının sonuna geldiği beklentisi geçen hafta fiyatlamalardaki ana etken olmaya devam etti. Buna karşın ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların temkinli olmasında fayda olduğunu gösterirken, para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürüyor.



Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ederken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, verilerin fiyat artışlarının hızı yavaşlarken ekonominin büyüdüğüne işaret ettiğini ancak bu ilerlemenin Fed'in enflasyona karşı zafer ilan etmesi için yeterli olmadığını bildirdi. Odak noktanın enflasyonu hedef seviyeye düşürmek olduğunu yineleyen Barkin, enflasyonun "inatçı" olduğunu gördüğünü aktardı.



Şükran Günü dolayısıyla dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklık sınırlı kaldı. Bununla birlikte, ABD'de bu hafta Efsane Cuma ile başlayacak alışveriş sezonunda talebin ne derece güçlü olacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.



Diğer taraftan Ortadoğu'da İsrail ve Hamas arasındaki gelişmeler de piyasalarda geçen hafta ana etken oldu. Ortadoğu'dan gelen haber akışı varlık fiyatlarını olumlu etkilemeyi sürdürürken, Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara başladı.



Tahvil ihraçları tahvil faizlerinde oynaklığı artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,36 ile 22 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası haftalık bazda 4 baz puan artarak yüzde 4,47'de dengelendi.



NEW YORK BORSASINDA ALIŞ AĞIRLIKLI SEYİR



New York borsasında geçen hafta Fed şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerle yükseliş eğilimi hakimdi.



New York borsasında haftayı Nasdaq endeksi yüzde 0,79, S&P 500 endeksi yüzde 0,95, Dow Jones endeksi ise yüzde 1,27 yükselişle tamamladı.



27 Kasım ile başlayan haftada pazartesi yeni konut satışları, Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi, salı tüketici güven endeksi, Richmond Fed Sanayi Endeksi, çarşamba büyüme, toptan stoklar, perşembe kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, bekleyen konut satışları, cuma imalat sanayi PMI takip edilecek



AVRUPA'DA KARIŞIK SEYİR



Avrupa borsalarında, geçen hafta karışık bir seyir öne çıkarken, Avrupa'nın en büyük ticari ortaklarından Çin'deki gelişmeler varlık fiyatlarını olumsuz etkilemeyi sürdürdü. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) uzun bir süre politika faizlerini bu seviyelerde tutacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi bölgede yavaşlayan ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri beslemeye devam etti.



Geçen hafta Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,67, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85, değer kazanırken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,74 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.



Gelecek hafta çarşamba Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), perşembe Avro Bölgesi'nde TÜFE ve işsizlik oranı, Almanya'da işsizlik oranı, cuma Avro Bölgesi'nde, Almanya'da ve İngiltere'de imalat sanayi PMI açıklanacak.



ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ POZİTİF



Asya borsalarında Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de gayrimenkul sektörüne ilişkin açıklanan "beyaz liste" hisse bazlı oynaklıkların artmasına neden oldu. Analistler, Çin hükümetinin konunun çözümüne yönelik adımlar atmasının piyasalarda olumlu karşılandığını kaydetti.



Haftalık bazda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,08, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,60, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.



Gelecek hafta perşembe Japonya'da perakende satışlar, sanayi üretimi, Çin'de imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, cuma Japonya'da işsizlik oranı takip edilecek.



YURT İÇİNDE GÖZLER BÜYÜME VERİSİNDE OLACAK



Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,36 değer kazanarak 7.959,95 puandan tamamladı.



Bu hafta çarşamba ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, perşembe büyüme, cuma imalat sanayi PMI takip edilecek.



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasılanın (GSYH) 2023 yılının 3. çeyreğinde yıllık yüzde 5,19 arttığını öngörüyor. Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,31 düzeyinde gerçekleşti.