Küresel ticaret için önemli! Artış yaşanıyor

Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 23-30 Mayıs döneminde endeks yüzde 0,9 artarak 1117,61 puana çıktı. Bir önceki hafta endekste yüzde 0,2 artış yaşanmıştı.



Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge yüzde 9,3 ile Doğu-Merkez Amerika hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge yüzde 7 ile Japonya hattı olarak belirlendi.



CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlunücretlerini takip ediyor.