Küresel ticaret için önemli! Artış yaşanıyor

Çin Konteyner Nakliye Endeksi, üst üste ikinci haftada da artış yaşandı.

Küresel ticaret için önemli! Artış yaşanıyor

Shanghai Nakliye Borsası tarafından hesaplanan verilerine göre, 23-30 Mayıs döneminde endeks yüzde 0,9 artarak 1117,61 puana çıktı. Bir önceki hafta endekste yüzde 0,2 artış yaşanmıştı.

Söz konusu haftada en fazla artış gösteren bölge yüzde 9,3 ile Doğu-Merkez Amerika hattı olurken, en fazla düşüş gösteren bölge yüzde 7 ile Japonya hattı olarak belirlendi.

CCFI, 22 uluslararası taşımacılık şirketinden aldığı veriler ile Çinli konteyner limanlarının 14 farklı rota için spot ve sözleşmeli navlunücretlerini takip ediyor.

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