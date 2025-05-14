Küresel ticaret savaşına üç ay ara: Tarife anlaşması yürürlükte

ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret savaşında önemli bir dönemeç aşıldı.

Taraflar arasında 90 gün boyunca karşılıklı gümrük tarifelerinin düşürülmesini öngören anlaşma, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. ekonomik gerilimi azaltan anlaşmanın küresel büyüme üzerindeki baskıyı da hafifletmesi bekleniyor.



Yeni düzenlemeyle birlikte ABD, Çin’e uyguladığı tarifeleri yüzde 145 seviyesinden yüzde 30’a çekerken, Çin de ABD ürünlerine uyguladığı yüzde 125’lik tarifeleri yüzde 10’a düşürdü. Anlaşma, geçtiğimiz hafta sonu Cenevre’de yapılan görüşmelerde tarafların uzlaşmasıyla sağlandı.



ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da Çin başta olmak üzere birçok ülkeye yönelik yüksek oranlı gümrük tarifeleri açıklamış, bu hamle küresel piyasaları ve tedarik zincirlerini sarsmıştı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ticaret savaşında geçici bir ateşkes sağlanmış oldu.

"ANLAŞMANIN AMACI EKONOMİK ÇÖKÜŞÜ ÖNLEMEK"



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, anlaşmanın önemli bir gerilimi azalttığını ancak bu durumun ticaret savaşının tamamen sona erdiği anlamına gelmediğini belirtti. Fitch’e göre, geçici anlaşma dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında olası bir ekonomik çöküşün önlenmesine yönelik ortak bir irade ortaya koyuyor.



Fitch ayrıca, anlaşma kapsamında ABD’nin ortalama tarife oranının yüzde 23’ten yüzde 13’e gerilediğini, ancak bu seviyenin hala 2024’teki yüzde 2,3’lük oranın çok üzerinde olduğunu vurguladı. Kurum, artan ticaret bariyerleri nedeniyle 2025 küresel büyüme tahminini de aşağı çekmişti.

