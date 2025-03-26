Küresel ticaret Trump'ın tarifelerine kilitlendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görevini devraldığı gün haksız ticaret uygulamalarını incelemeleri için federal kurumlara verdiği süre gelecek hafta doluyor.



Sözlükteki en sevdiği kelimenin "tarife" olduğunu her fırsatta vurgulayan Trump'ın 2 Nisan'da karşılıklı tarifeleri açıklaması planlanıyor.



Trump, ticaret politikası için büyük gün olarak gördüğü 2 Nisan'ı Kurtuluş Günü olarak tanımlıyor.



Dost ve düşman, tüm ülkeler tarafından kazıklandıklarını öne süren Trump'ın bu kapsamda hangi ülkelere ve ürünlere tarife uygulayacağı ise belirsizliğini koruyor.



TARİFELER DAHA DAR KAPSAMLI OLABİLİR



Trump'ın tarifelerine ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, karşılıklı tarifelerin kapsamının beklenenden daha dar olabileceği belirtiliyor.



ABD basınında yer alan haberler ve Trump'ın son açıklamaları bu beklentileri destekliyor.



Söz konusu haberlere göre, 2 Nisan'da açıklanacak tarifelere yönelik yaklaşımını daraltacak Beyaz Saray'ın belirli sanayi sektörlerine yönelik tarifeleri kapsam dışı bırakırken, ABD ile büyük dış ticaret hacmine sahip ülkelere karşılıklı tarifeler uygulaması bekleniyor.



Trump yönetiminin, ABD ile büyük ticaret dengesizlikleri olan ülkelere odaklandığı aktarılıyor.



Daha önce otomobil, ilaç ve yarı iletkenler gibi sektörlere de tarife uygulayacağını açıklayan Trump'ın, bu sektörlere özel tarifeleri 2 Nisan'da açıklamasının artık olası görünmediği, ancak planlamaların hala değişkenlik gösterdiği belirtiliyor.



Trump son olarak yaptığı bir açıklamada, otomobillere ve ilaçlara yönelik tarifeleri yakın bir zamanda açıklayacağını belirterek, tam bir tarih vermemesi de belirsizliği artıyor.



Bazı haberlerde ise Trump yönetiminin yeni tarife rejimi için iki aşamalı bir stratejiyi değerlendirdiği, bu stratejinin, ticaret partnerlerine yönelik soruşturmalar tamamlanırken, nadiren kullanılan yetkileri devreye sokarak acil durum vergileri getirmeyi içerdiği aktarılıyor.



Trump'ın ekibinin, tarife rejimi için daha sağlam bir yasal zemin oluşturmak ve aynı zamanda vergi indirimleri için kaynak yaratılmasını sağlayacak planları değerlendirdiği kaydediliyor.



TRUMP ESNEKLİK SİNYALİ VERDİ



Karşılıklı tarifelere ilişkin 21 Mart'ta yaptığı açıklamada esneklik olabileceğine işaret eden Trump, ABD'den ne kadar tarife alınıyorsa o kadar tarife uygulayacaklarını, karşılıklı tariflerin adil olacağını savunmuştu.



Trump, 24 Mart'ta yaptığı açıklamada da karşılıklı tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini belirtmişti.



ABD Başkanı Trump, "Bize uyguladıklarından daha azını alabiliriz çünkü bizden o kadar fazla vergi aldılar ki bunu kaldırabileceklerini düşünmüyorum. Başka bir deyişle, bizden o kadar çok vergi aldılar ki bizden aldıkları vergiyi onlara uygulamaktan utanıyorum, ancak önemli bir miktar olacak ve bunu 2 Nisan'da duyacaksınız." ifadelerini kullanmıştı.



KANADA VE MEKSİKA'NIN AKIBETİ BELİRSİZ



Karşılıklı tarifelerin yanı sıra fentanil ve düzensiz göçmen akışı nedeniyle ABD'nin büyük ticaret partnerlerinden Kanada ve Meksika'ya getirdiği tarifelerin akıbeti de belirsizliğini koruyor.

Meksika ve Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik 4 Mart'ta yürürlüğe giren kararnamede değişikliğe giden Trump, bu ülkelere yönelik tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemeleri imzalamıştı.



Düzenlemeyle, USMCA gerekliliklerini karşılayan otomobiller de tarifelerden muaf tutulan ürünler arasında yer alırken, Kanada menşeli potasa (çiftçilerin kullandığı gübre) uygulanan gümrük vergisi oranı ise yüzde 10'a düşürülmüştü.



Söz konusu muafiyetlerin süresinin dolmasının ardından Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerde nasıl bir yol izleneceğine dair de yönetimden henüz bir açıklama gelmemesi dikkati çekiyor.



Kapsamına dair belirsizlikler sürse de ABD'nin uygulamayı planladığı yeni tarifelerin küresel ticarette gerilimi tırmandırması bekleniyor.