Küresel ticarette beklentiler düştü

Savaş, yüksek enflasyon ve yüksek faiz nedeniyle küresel ticarette yavaşlama bekleyen Dünya Ticaret Örgütü, büyüme beklentisini yüzde 1,7'den yüzde 0,8'e çekti.



Dünya Ticaret Örgütü'nden yapılan açıklamada; başta demir çelik, telekom ve tekstil başta olmak üzere birçok sektörde yavaşlamanın etkisinin görüleceğine vurgu yapıldı.



Yayımlanan raporda ihracat ve ithalatta pozitif büyümenin 2024 itibarıyla başlamasının beklendiği belirtildi.



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