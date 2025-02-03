Küresel ticarette gerilim: Türkiye'den ilk açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel ticarette yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.



Bolat, ocak ayı öncü ticaret verilerinin açıklandığı basın toplantısında, "ABD seçimlerinin ardından iş başına geçen hükümetin gümrük vergilerini güçlü şekilde kullanmaya başladığı anlaşılıyor. Kanada'ya, Meksika'ya yüzde 25 ve Çin'e de yüzde 10 olmak üzere bütün ürünlere ek gümrük vergisi getirdi. Bu ve benzeri misilleme tedbirleri karşısında biz de ülkemizin menfaatlerini korumak, hedeflerine ulaşmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı karara göre Kanada, Meksika ve Çin'den ithal ürünlerden alınan gümrük vergileri, taraflar arasında yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlanamaması halinde yarından itibaren artırılacak.

Meksika buna karşılık olarak ABD'den ithal ürünlere olan gümrük vergilerini artıracağını açıklarken, Kanada ve Çin çeşitli önlemler için hazırlık yaptıklarını belirtti.



Gümrük vergilerindeki artış nedeniyle enerji başta olmak üzere çeşitli ürünlerin fiyatlarının dünya genelinde artacağı tahmin ediliyor.