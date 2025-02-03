Küresel ticarette gerilim yüksek: Vergiyi kim ödeyecek?

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ile Meksika'ya yüzde 25, Çin'e de ek yüzde 10 gümrük vergisi getirdi.



ABD'nin kararına Meksika ve Kanada'dan misillime geldi. İki ülke ABD'den ithal edilen mallara yüzde 25 vergi getireceğini duyurdu. Çin ise Dünya Ticaret Örgütü kartını masaya getirdi.

4 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan tarifelerin enflasyonist baskıları yeniden canlandırmasından endişe ediliyor.

Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) ek gümrük vergilerinin getirileceğini belirtirken; AB'den sert tepki geldi.



Ticaretteki gerilim piyasaları allak bullak etti. Hisse senetleri, altın ve kripto paralarda sert düşüşler yaşandı. Petrol fiyatları yukarı tırmandı.



Wall Street Journal'de yayınlanan bir analizde tarifelerin mekanizmasının karmaşık olduğu ve etkilerinin nasıl sonuçlanacağını kestirmenin güç olacağı kaydedildi.



GÜMRÜK VERGİSİNİ KİM ÖDEYECEK?



Gümrük vergisi ülkelerden ithal edilen mallara uygulanacak. İthalatçı şirketler, mal ve hizmet alımı yaparken ek gümrük vergisine tabi olacak. Ancak vergi yükünü kimin üstleneceği noktasında işler karışıyor.



İthalatçı şirketlerin tarifelerin maliyetini işletmelere ve tüketicilere yükleyebileceği kaydediliyor. İhracatçı şirketler de fiyat indirimlerine giderek satış kaybını telafi etme yoluna gidebilir.



Yüksek vergilerin ABD şirketlerini ithalat için alternatif ülkelere yönlendirebileceği belirtilirken, bu durumun Meksika, Kanada ve Çin'de işsizliği artırabileceği ifade ediliyor.



Farklı ticaret rotalarının, maliyetleri ve ürün fiyatlarını artırabileceğine dikkat çekiliyor.



Son olasılıkta ise Trump yönetiminin planı olan üretimin ABD'ye yönelmesi... Bu ihtimalde de yine Amerikalıların yüksek fiyatlar ödeyebileceği öngörülüyor. Ancak artan fiyatlar diğer Amerikalılara ücret ve kâr olarak yansıması üzerinde duruluyor.

Dolayısıyla ek vergilerinin maliyetinin kime yansıyacağı halihazırda belirsizlik koruyor.

Analistler, ABD'nin gümrük vergisi kozu üzerinden diğer ülkeleri pazarlık masasına çağırmak istediğini belirtiliyor.