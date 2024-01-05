Küresel ticarette Kızıldeniz alarmı: Maliyetler katlanıyor

İsrail’in Gazze saldırılarına karşı Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de başlattığı saldırılar küresel ticareti alt üst etti.



Kızıldeniz'de artan gerilim konteyner mevcudiyetini azaltırken, deniz taşımacılığı ücretlerinin artması nedeniyle nakliye stokları yükseldi.



Geçen ay itibariyle gemilerin yüzde 70-80'i rota değişikliğine gitti. Gemiler yönünü Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu gibi alternatiflere çevirmesiyle yolculukların yüzde 30 daha uzun hale geldiği tahmin edildi.

NAVLUN MALİYETİ YÜZDE 173 ARTTI



Analistler, sürecin tedarik zincirinde aksamalara ve Asya-Avrupa ticaretinde önemli ölçüde daha yüksek nakliye maliyetlerine yol açabileceğini belirtti.



Freightos Terminal nakliye verilerine göre, Asya ve Kuzey Avrupa arasındaki navlun maliyetleri aralık ortasından bu yana yüzde 173 arttı. Asya’dan Kuzey Avrupa’ya konteyner fiyatı 4 bin doları aştı. Asya’dan Akdeniz’e taşıma maliyeti de 5 bin doları geçerken, Asya’dan Kuzey Amerika’ya konteyner fiyatı 4 bin dolara tırmandı.

KONTEYNER ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİ YÜKSELDİ



Konteyner şirketleri, geçen ay Kızıldeniz üzerinden sevkiyatları geçici olarak durdurmuştu. Önde gelen deniz taşımacılığı şirketi Maersk, bir sonraki duyuruya kadar tüm kargo seferlerini askıya aldı.



Diğer taraftan bu dönemde konteyner şirketlerinin hisselerinde de artışlar kaydedildi. Maersk hisseleri, aralık ortasından bu yana yüzde 37 arttı. Alman şirket Hapag-Lloyd'un hisseleri, aynı dönemde yüzde 65'ten fazla artış gösterdi. Doğu Akdeniz ve İsrail limanlarına hizmet veren ZIM Integrated Shipping'in hisseleri de yüzde 70 yükseliş kaydetti.