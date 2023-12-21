Küresel ticarette yeni kriz

Yemen destekli Husi militanları, Kızıldeniz rotasını kullanan gemilere saldırılar başlattı. Lojistik şirketleri ise zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan bu rotadan vazgeçerek yeni alternatifler oluşturmaya başladı. Ancak alternatifler daha uzun süren yolculuk ve daha yüksek maliyet anlamına geliyor.



KÜRESEL TİCARETTE KIZILDENİZ KRİZİ



Avrupa ve Asya arasındaki en kısa nakliye rotası olan, dünya ticaretinde lojistiğin yüzde 12'sinin gerçekleştiği ve yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık mal ticaretinin yapıldığı bölgede yaşanan gerilim, küresel ticareti de aksatabilir.



Krizle birlikte alternatif rota kullanmak isteyen şirketler Ümit Burnu'nu dolaşmak zorunda kalacak. Bu da yaklaşık 10 günlük bir ekstra zaman ve 6 bin kilometre daha fazla yol anlamına geliyor.



Gelişmelerin etkisiyle küresel navlun fiyatları yükseldi. 3 bin dolar olan Çin-İstanbul navlunlarında fiyat ay sonu için 6 bin dolara kadar çıktı. Uzmanlar ve analistler, krizin sürmesi halinde navlun fiyatlarında pandemi dönemindeki 20 bin dolarlı seviyelerin tekrar görülebileceğini öngörüyor.



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Nakliyelerin şimdiden 1 hafta uzadığını dile getiren Transbosphor Denizcililk Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can, "Türkiye'nin Avrupa'nın üretim üssü olması konusunda önemli bir artısı olacak. Hem süre uzayacak, hem fiyat artacak bu da Avrupa için zor günler demektir. Avrupa'ya yakınlığımız ve navlun farkından dolayı bizim üreticilerimiz Avrupa pazarı için daha çekici bir pazar olacak." dedi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ



Bölgede yaşanan gelişmelerin etkisiyle navlun fiyatlarının yanı sıra petrol fiyatları da yükseldi. Brent petrol 80 dolar seviyelerini aştı. Emtia piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, krizin sürmesi halinde petrol fiyatlarında yükselişin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ergezen, "Burası ticaret için çok önemli bir lokasyon. Eğer bu saldırılar devam ederse petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketine devam etmesini bekleriz. Ama emtia fiyatlarının yanı sıra ticaretin de maliyeti artacak." yorumunu yaptı



ENFLASYON ENDİŞELERİ İÇİN HENÜZ ERKEN



Tedarik zincirindeki kriz, enerji maliyetlerindeki artışla birlikte küresel enflasyona dair endişeler de artıyor. Ancak uzmanlara göre bu endişelerin somutlaşması için henüz erken. Enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisinin önemli olduğunu vurgulayan Zafer Ergezen, "Petrol fiyatları sene başından bu yana belli bir aralıkta hareket ediyor. Bu aralığın dışına çıkmadan enflasyona etki edeceğini söylemek zor" ifadelerini kullandı.