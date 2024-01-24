Küreselde faiz indirim beklentileri erteleniyor

ECB’DEN FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ DE ERTELENİYOR



Euro bölgesinde 2025 yılı enflasyon hedefi yüzde 2 olarak belirlenmişti. Son veri ise yüzde 3’e yakın bir seviyeye işaret etti. Projeksiyona bakıldığında Avrupa için iyimser bir senaryo çizebiliriz. Ancak hedefin tam olarak gerçekleşmesi için birçok şeyin de yolunda gitmesi gerekiyor.



Ayrıca bu yıl Davos’a katılan ECB üyeleri de ilkbahardan itibaren faiz indirimine gidileceği yönündeki piyasa beklentilerini azalttı.



Özetle; piyasalar açısından faiz indirimi konusu belirleyici olmaya devam edecek. Yatırımcılar açısından piyasalarda daha volatil bir seyrin devamını bekleyebiliriz. Merkez Bankalarının kararlarından çok başkanların yapacağı yönlendirmeler hiç olmadığı kadar önemli.