Kuriş örgütü soruşturması: 2,2 milyar lira ciroluk şirkete kayyım atandığı belirtiliyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün 'Süleymancılar ' olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 17 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınacak isimler yakalandı. Gözaltına alınan isimler arasında, Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Akbacakoğlu da yer aldı.

Ankara'da 1984 yılında kurulan Akbacakoğlu Kundura, 2 milyar 200 milyar liralık ciroya sahip.

Suç örgütüyle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketlere yönelik yapılan çalışmalarda 32 şirket tespit edildi. Söz konusu şirketler arasında Ayakkabı Dünyası, Armine Giyim gibi ünlü markalar da bulunuyor.

SÜLEYMANCILAR OPERASYONUYLA GÜNDEME GELDİ

Şirketin yönetim kurulu başkanlığını ise Hüseyin Çağatay Özdoğru yürütüyor.

Akbacakoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ayakkabı Dünyası'na kayyım atandığı belirtildi ancak resmi açıklama yapılmadı.

2 MİLYAR LİRA CİRO HEDEFLERİ VARDI

Şirketin CEO'su Gürkan Ergenekon'un 2025 yılında verdiği bir röportajda 2,2 milyar lira (yaklaşık 46 milyon dolar) ciro hedeflerinin olduğunu belirtmişti.

40'TAN FAZLA MAĞAZASI VAR

Ayakkabı Dünyası'nın 40'tan fazla mağazası, 500'den fazla çalışanı olduğu web sitesinde belirtiliyor.

Operasyon kapsamında, 13 Ağustos 2026 tarihinde, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar Alihan Kuriş dahil 37 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıca, gözaltına alınanlar arasında eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen de var.

Bir kişinin ikametinde 20 ruhsatsız silah, farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildiği ortaya çıktı.

Dosyanın ana odağının “örgütlü mali suçlar” olduğu, şüphelilere “yolsuzluk”, “kara para aklama”, “yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma” ve “milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

Bu sermaye yapıları ile gerçekleştirilen para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu gözlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.

Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.