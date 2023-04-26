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Kurtulmuş'tan dövizde alış-satış makası açıklaması: Merkez Bankası takipte

Bankalar ile Kapalıçarşı arasındaki döviz alış-satış makası 1 lirayı aştı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili, "Merkez Bankası bunu takip ediyor. Bir takım algılar oluşturmaya çalışıyorlar." açıklaması yaptı.

Kurtulmuş'tan dövizde alış-satış makası açıklaması: Merkez Bankası takipte

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'da habercilerin sorularını yanıtladı.

Bankalar ve Kapalıçarşı arasındaki alış-satış makasının 1 lirayı aşmasını değerlendiren Kurtulmuş şunları söyledi:

" bunu takip ediyor, kamu bankalarımız takip ediyor. Algının vermesi beklenen olumsuz sonuçlar bunlar. Türkiye bunları geçmişte çok yaşadı. Kapalıçarşı'nın başka, bankaların başka olduğunu çok yaşadı. Seçim dönemindeki bu mücadeleyi fırsat bilenler bir takım algılar oluşturmaya çalışıyorlar.

Kurtulmuş'tan dövizde alış-satış makası açıklaması: Merkez Bankası takipte - 1 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

Dolar şöyle olacak, böyle olacak? Vatandaşlarımızn bir kısmı ister istemez buna inanıyor. Tartışmanın detayını bilmiyor. Spekülasyon olduğunu ifade ediyorum. Hiçbir ekonomik rasyonaliteyle ifade edilemeyecek, gerçek dışı, algıdan ibaret. Türkiye'de ekonomi normal seyrinde gidiyor. "

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