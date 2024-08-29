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Kuru kayısı alım fiyatları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuru kayısı alım fiyatlarının belirlendiğini ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 3 Eylül'den itibaren alım yapılacağını bildirdi.

Kuru kayısı alım fiyatları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan kuru kayısıda üretici lehine politikalarla piyasada istikrarı sağlamak, üreticilerin sağlıklı depo ihtiyacını gidermek ve ihracat değerini korumak amacıyla TMO'nun kuru alımı yapmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kuru kayısı alım işlemleri, Toprak Mahsulleri Ofisi iştiraki olan TMO-TOBB Lisanslı Depoculuk AŞ lisanslı deposu üzerinden Elektronik Ürün Senedi yoluyla 3 Eylül'den itibaren yapılacak."

Kuru kayısı alım fiyatları belirlendi - 1

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