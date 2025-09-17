Kuru üzüm alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatının kilogram başına 120 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğuna dikkat çekildi. Ürünün tarımsal hasıladaki öneminin altı çizildi.



Açıklamada, “Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için Toprak Mahsulleri Ofisi alım fiyatı kilogram başına 120 TL olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

TMO’nun teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığı ifade edilen açıklamada, alımların 22 Eylül 2025’te başlayacağı kaydedildi.

