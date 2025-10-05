Kuruyemişte fiyatlar katlandı

Son bir ayda fındık, fıstık ve ceviz gibi sık tüketilen kuruyemişlerin fiyatlarında yüzde yüze yakın artış meydana geldi. Sektör yetkilileri bunun sebebinin don ve kuraklığın yanı sıra ithalattaki kısıtlamalar olduğunu belirtiyor.



İstanbul'da toptancıda 600 lira olan kavrulmuş fındığın kilosu bin liraya çıktı. Tuzlu fıstık 120 liradan 200 liraya yükseldi. Fiyatların tezgaha yansıması ise çok daha fazla.

İstanbul'daki tezgahlarda fındığın fiyatı Antep fıstığını bile geçti.



İstanubl Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın, fiyatlardaki artışın nedenini şöyle açıkladı:

"Bir kuraklık oldu, iki zirai don. Giresun, Ordu hep buralarda don oldu hepsi etkilendi. Fiyatları biraz da komisyoncular arttırıyor."



İthalat kısıtlamalarının kalkmasının ardından fiyatlarda düşüş bekleniyor.

