Kurye ve garsona KDV muafiyeti geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın motokuryelerin geliri ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getirmesine restoranlardan destek geldi.

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer, kredi kartıyla bahşiş ödenmesine yönelik yasal düzenlemeyi değerlendirdi.



Kaya Demirer, "Hizmet sektöründe çalışanlar, 'Biz artık bahşiş toplayamaz olduk. Ya maaşı arttırın ya da başka sektöre geçelim' dediler. Bu nedenle daha üst segmente olan lokantalarda servis ücreti uygulamasına geçildi. Bunun bahşişten farkı, bahşiş gönüllük esasıyla çalışan bir mekanizma ki yeni kanun tasarısında da bu şekilde devam edecek. Kredi kartıyla bahşiş ödeyebilecekseniz. Yani istemiyorsanız vermek zorunda değilsiniz. Servis ücreti bundan farklı zorunlu bir hale geldi." dedi.

"ZORUNLU DAYATMA ORTADAN KALKACAK"

Sektör temsilcilerinin kolaylık talep etmesi üzerine harekete geçen bakanlık, bu kapsamda dünya örneklerini inceledi.

Banka ve kredi kartı ile bahşiş ödemesinin çok yaygın olduğu ve ödeme belgelerinde bu tutarların ayrı gösterilerek KDV matrahına dahil edilmediği belirlendi.

Demirer, "Olumsuz hiçbir yanı yok, tamamen kazan-kazan modeline sahip. Kredi kartıyla ödenip tamamen gönüllü bir şekilde bahşiş verilebilecek. Zorunlu dayatma ortadan kalkacak. Misafir ile çalışan arasında daha dostane bir ortam kurulması sağlanacak. Yurtdışındaki örneklerde, çalışanlar bahşişi kredi kartı üzerinden alınca daha yüksek oranlarda bahşiş elde ediyor ve gelirini arttırıyor." açıklamasında bulundu.



Mevcut durumda servis ücreti adı altında tahsil edilen her 100 lirada personelin eline ortalama 50 lira geçiyor. Gönüllülük esasına dayalı uygulama ile bu tutar 90 liraya çıkacak.

