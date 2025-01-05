Kuryelerin mesai saatlerine düzenleme geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kurye sektörüne yönelik yeni bir düzenleme hazırlığı yaptığı bildirildi.



Yemek, kargo gibi hızlı teslimat hizmetlerinin "posta gönderisi", kuryelerin ise "postacı" statüsüne alınması hedefleniyor.



Böylelikle hızlı teslimat hizmetlerinin, posta hizmetleriyle uyumlu hale getirilerek, sektörün denetim altına alınması amaçlanıyor.



Düzenlemedeki en önemli değişiklik, kuryelerin çalışma saatlerinde olacak. Buna göre çalışma saatleri, BTK'ya bildirilecek.



Bildirilen saatler dışında faaliyet gösteren firmalara cezai işlem uygulanacak.



Düzenleme sektördeki düzensiz yapının kontrol altına alınması, şikayetlerin azaltılması ve tüketici memnuniyetinin artması amacıyla yapılıyor.



Ayrıca kuryelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, motosiklet kazalarının azalması, güvenliğin artırılması da hedefleniyor.