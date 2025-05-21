Kuş gribi ortaya çıktı! Tavuk devi ülke pazardan çekiliyor

Brezilya'nın güneyindeki tek bir kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribinin tespit edilmesi dünya çapında yankı uyandırarak Çin'den Avrupa'ya kadar alıcıları giderek daha fazla tüketmek istedikleri tavuktan mahrum bıraktı.



Dünyanın en büyük tavuk ihracatçısı Brezilya ölümcül H5N1 türünün yayılmasını engellemeye çalışıyor. Meksika ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu en önemli ülkelere yapılan sevkiyatlar askıya alındı. Hükümet verilerine göre, yasaklar şimdiye kadar yılda 4 milyar dolardan fazla ihracat geliri ya da toplamın yüzde 40'ını oluşturan pazarları kapattı.



DÜNYANIN ÜÇTE BİRİNE TAVUK VERİYOR



Brezilya küresel ihracat pazarının üçte birinden fazlasını tedarik ediyor ve uzun süredir kuş gribinden ari bir ülke olarak sahip olduğu statü, yerel üreticilere son birkaç yılda ABD de dahil olmak üzere rakiplerine karşı avantaj sağladı.



FİYATLAR YÜKSELEBİLİR



Danışmanlık firması Datagro'da analist olan Joao Otavio Figueiredo, "En büyük küresel tedarikçiyi birkaç büyük ithalatçının elinden aldığınızda, onları savunmasız bir konuma sokarsınız. Brezilya'dan alımlarını durduran alıcılar yakında daha yüksek fiyatlarla karşılaşabilir” dedi.



PAHALI SIĞIR ETİ TAVUĞU CAZİP KILIYOR



Tüketiciler pahalı sığır etine daha ucuz alternatifler aradıkça tavuk talebi küresel olarak artıyor. Bu durum Brezilya'daki BRF SA ve JBS SA ile ABD'deki Tyson Foods Inc. gibi şirketlerin kârlarını artırdı. ABD Tarım Bakanlığı'nın tahminlerine göre tüketicilerin bu yıl rekor miktarda tavuk yemesi bekleniyor.