Kuveyt petrol satışına başlıyor

Kuveyt, İran savaşı başladıktan bu yana ilk kez Asya'daki rafinerilere ham petrol satmayı teklif ediyor. Bu da Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişine yönelik tehdidine rağmen Basra Körfezi üreticilerinden petrol akışının açıldığının son göstergesi oldu.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve medyaya konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, ülkenin ana ihracat ürünü olan petrolün en az 4 milyon varili, iki çok büyük ham petrol tankeriyle en az Çin ve Güney Kore'deki rafinerilere sunuluyor.