Kuveyt petrol şirketinden "Fors Majör" ilanı

Bölgeyi ateş çemberine sokan savaş ikinci haftasına girerken, çatışmaların hız keseceğine dair bir işaret yok.



Diğer yandan savaşın ekonomik maliyeti de yüksek.



Küresel petrolün yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı fiilen kapanmış durumda. Bu durum enerji piyasalarını altüst etti ve petrol fiyatlarını hızla yükseltti.



Brent petrol fiyatı savaş öncesi 70 dolar seviyesindeyken, 93 dolara çıktı.



KUVEYT'TEN “FORS MAJÖR” İLANI



Kuveyt petrol şirketi, çatışmalar ve saldırılar sebebiyle "Fors Majör" ilan edildiğini duyurdu.



FORS MAFÖR NEDİR?



Petrol sektöründe fors majör (mücbir sebep), savaş, doğal afet, sabotaj olağanüstü durumlarda petrol üretim, sevkiyat veya sözleşme yükümlülüklerinin geçici olarak durdurulması demek. Bu ilan, şirketlerin sözleşme şartlarının yerine getirilmemesine yol açar ve piyasada arz sıkıntısı ile fiyat artışlarına neden olabilir.



LNG İÇİN DE UYGULAMIŞTI



Katar'ın enerji ve petrol şirketi QatarEnergy sıvılaştırılmış doğalgaz LNG için fors majör ilan ettiğini açıkladı. Savaş nedeniyle mücbir sebep gösteren QatarEnergy geçtiğimiz günlerde de üretimi durduracağını duyurmuştu.