Kuyum, otomotiv, emlak… Ticaret Bakanlığı’ndan sektörlere 7 ayda 1,7 milyar liralık ceza

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının Ocak-Temmuz dönemine ilişkin denetim sonuçlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre, ilk 7 ayda yaklaşık 331 bin firma ve 20 milyon ürün denetlendi. Bu kapsamda toplam 1 milyar 751 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin odağında ise sektörlerin iç piyasa düzenine etkisi vardı.

Haksız ticaret uygulamaları, fahiş fiyat artışları, otomotivde stokçuluk gibi alanlar cezaların yoğunlaştığı başlıklar oldu.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan toplam ceza 713,5 milyon TL oldu.

Haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında: 290 milyon 172 bin TL

kapsamında: 290 milyon 172 bin TL Fahiş fiyat artışları nedeniyle: 254 milyon 574 bin TL

nedeniyle: 254 milyon 574 bin TL Otomotiv sektörüne yönelik denetimlerde: 85 milyon 720 bin TL

yönelik denetimlerde: 85 milyon 720 bin TL Emlak sektörüne yönelik denetimlerde: 46 milyon 473 bin TL

yönelik denetimlerde: 46 milyon 473 bin TL Kuyumculuk sektörüne yönelik denetimlerde: 16 milyon 700 bin TL

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü de 18 binden fazla gerçek ve tüzel kişiyi denetledi. Bu denetimlerde toplam 357 milyon 295 bin TL ceza kesildi. Sektörel dağılım şöyle:

Tüketici sözleşmeler i (ön ödemeli konut, mesafeli satış, taksitli satış vb.): 170 milyon 473 bin TL

i (ön ödemeli konut, mesafeli satış, taksitli satış vb.): 170 milyon 473 bin TL Reklam ve haksız ticari uygulamalar : 156 milyon 856 bin TL

: 156 milyon 856 bin TL Ürün güvenliği (piyasa gözetimi) denetimleri: 29 milyon 966 bin TL

81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerde ise 681 milyon TL ceza uygulandı.

Bu kapsamda toplam 244 bin 381 firma denetlendi. Sadece İstanbul’da 6 milyondan fazla ürün incelendi ve 457 milyon TL’yi aşan ceza kesildi.

REKABET KURUMU'NDAN 5,8 MİLYAR CEZA

Rekabeti bozduğu tespit edilen firmalara yönelik yaptırımlar çerçevesinde, özellikle gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimya sektörleri ön plandaydı. 168 firmaya toplam 5 milyar 845 milyon TL ceza uygulandı.

“İÇ PİYASA DENGESİ İÇİN SÜRDÜRÜLECEK”

Ticaret Bakanlığı, piyasa istikrarını ve tüketici refahını koruma hedefiyle yürütülen denetimlerin tavizsiz süreceğini vurguladı. Özellikle fiyat artışlarının spekülatif nedenlerle oluşmasını engellemek adına, sektör bazlı denetimlerin önümüzdeki aylarda da yoğun şekilde devam edeceği belirtildi.

