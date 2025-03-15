Kuyumcularda bir dönem kapandı: Kesme altın yasaklandı

KDV’de değişiklik: 10 bin liraya yükseltildi Haberi Görüntüle

Kesme altına yasak geldi.



Kesme altın yalnızca kuyum işletmeleri ile vergi levhasında kıymetli maden üretimi ya da ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen gerçek kişilere verilecek.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



BAKAN ŞİMŞEK SİNYALİNİ VERMİŞTİ



Karar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılacağı duyurulan kıymetli maden piyasasında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik ilave adımlara ilişkin düzenleme gerçekleştirildi.



Bu kapsamda, güncel piyasa şartları ve talepler değerlendirilerek, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da birtakım değişikliklere gidildi.

Kuyumcularda satılan kesme altın, çekme altın olarak da biliniyor

SON DÖNEMDE SATIŞI ARTMIŞTI



Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, düzenleme, altının ince bir şerit haline getirilmesi işleminin ardından şeridin çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesi suretiyle oluşturulan ve çekili altın ya da kesme altın şeklinde tabir edilen ürünlerin alım satımında son dönemlerde artış görülmesi üzerine yapıldı.



STANDARDI YOK, SUİSTİMALE AÇIK



Kesme altının herhangi bir standardının bulunmaması ve yatırım amacıyla alım gerçekleştiren gerçek kişilere satışının suistimale açık olmasının yanı sıra vatandaşlar ve sektör temsilcileri tarafından iletilen şikayetler de atılan adımda göz önünde bulunduruldu.



Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindekilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.

Yurt dışına serbestçe çıkarılan para miktarı artırıldı

YURT DIŞINA ÇIKARILABİLECEK TUTAR 185 BİN LİRA OLDU



Ayrıca, yurt dışına efektif olarak serbestçe çıkarılabilecek azami 25 bin liralık limit, döviz kurundaki artış ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan kimlik tespiti için belirlenmiş tutar da göz önünde bulundurularak 185 bin liraya yükseltildi.



Yurt içinden temin edilen döviz/kıymetli maden kredilerine, kredi kullananların grup şirketi ya da paylarına doğrudan sahip olan gerçek/tüzel kişi ortaklarının döviz cinsinden teminat verebilmesine imkan sağlandı.