Kuyumcuya konkordato mühleti verildi

İstanbul'un Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinde kurulan sonrasında merkezlerini Bağcılar'a taşıyan Öz Şahinler Kuyumculuk ve Ekose Örme Kumaş şirketiyle birlikte şirket sahipleri olan Ahmet Şahin ve Nurettin Şahin'e Bakırköy 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verdi.

3 KİŞİLİK KONKORDATO HEYETİ YÖNETİMİ ELE ALACAK

Finansal çıkmaza ve zor duruma düşen iki şirketle Ahmet Şahin ve Nurettin Şahin'in düştükleri durumdan çıkmaları için mahkeme, alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak üç kişilik konkordato komiser heyeti belirlenmesine karar verdi.

BORÇLARINI 3 AY SÜREYLE ÖDEMEYECEKLER

Mahkeme, hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması kararı aldı.

ÇEKLERİ YAZILMAYACAK

Davacı şahıs ve davacı şirketin, geçici mühlet talebinden önce keşide ettiği çeklerin, geçici mühlet kararının ilanından sonra, 5941 sayılı Çek Kanunun 5'inci maddesi gereğince, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında davacı şirketin konkordato talebinden önce düzenlediği çeklerin bankaya ibrazı halinde konkordato sürecinde olduğuna dair şerh düşülecek ve ödeme yapılmayıp çekler yazdırılmayacak.