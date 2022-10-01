Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu

Geçtiğimiz günlerde peş peşe patlamalarla sabotaj iddialarına neden olan Baltık Denizi'ndeki Rus doğalgaz hatlarındaki sızıntının durduğu bildirildi.



Danimarka Enerji Ajansının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattını işleten şirket tarafından, Rusya'dan Almanya'ya uzanan boru hattındaki basıncın dengelendiği konusunda bilgilendirildikleri bildirildi.



Bunun boru hattındaki sızıntının durduğuna işaret ettiği belirtildi.



Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntının olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.



İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.



AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.



Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.



HATTIN ÖNEMİ NEDİR?



Kuzey Akım- 1 boru hattına paralel olarak inşa edilen Kuzey Akım-2, Rusya'nın Almanya'ya gaz ithalat kapasitesini iki katına çıkarmayı amaçlıyordu.



Ancak Berlin, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında yeni tamamlanan Kuzey Akım-2'yi durdurdu.



Enerji ihtiyaçlarını karşılamak için Rusya'dan fosil yakıt ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Almanya, Moskova'nın arzı azalttığı için o zamandan enerjisi baskısı altında.



Rus enerji devi Gazprom, Ağustos ayının sonunda boru hattını tamamen kapatana kadar Kuzey Akım 1 üzerinden teslim edilen gazın hacmini kademeli olarak azalttı ve boru hattında gerekli onarımların gecikmesinden Batı yaptırımlarını sorumlu tuttu.



Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım1 boru hattının yüzde 51'i St Petersburg merkezli enerji devi Gazprom'a, Kuzey Akım 2 ise aynı şirketin İsviçreli bir yan kuruluşuna ait.



Şirketinin verdiği bilgiye göre Kuzey Aım 1 boru hattının her bir bölümü 27 ile 41 milimetre kalınlığında çelik bir kasaya sahip ve 60 ila 110 milimetre arasında beton bir kaplamayla çevreleniyor.



Patlamalardan biri, Danimarkalı uzmanların 2.Dünya Savaşı'ndan kalma güçlü bir bombaya uygun olarak tanımladığı, Richter ölçeğine göre 2.3 olarak ölçüldü.